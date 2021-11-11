Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56), hayatını kaybetti. Sabri Yavaş (56), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi. Sabri Yavaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, memleketi Beypazarı ilçesine götürüldü.

Sabri Yavaş için ikindi namazı sonrası Cemil Ercan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Yavaş, taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener de Mansur Yavaş'a taziye dileğinde bulundu. Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.