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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan su faturaları için destek çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için destek çağrısında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan su faturaları için destek çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı dayanışma çağrıları ile pandemi süreci sonrası oluşan ekonomik kriz ortamında zorluk yaşayan Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisi daha ekleyen Yavaş, tüm Türkiye’ye yayılan iyilik hareketinin de öncüsü oldu. Yavaş şimdi de su faturalarını ödemekte zorlanan sosyal yardım alan vatandaşlar için bir dayanışma çağrısı yaptı.

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YAVAŞ: “İYİLİK HASTALIKLARDAN DAHA BULAŞICIDIR”

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla iyilik hareketini başlatan Yavaş hayırsever vatandaşlara seslenerek, “Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için: https://suver.aski.gov.tr/” adresine girerek fatura ödemesi yapabileceklerini söyledi.

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“İyilik hastalıklardan daha bulaşıcıdır” ve “Birlikte Başaracağız” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında “https://suver.aski.gov.tr/”  adresi üzerinden sosyal yardım alan ailelerin fatura borçlarının yer aldığı liste de paylaşıldı.

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