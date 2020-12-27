Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Yeni yılda belediyede görevli personelin maaşı en az 3 bin 100 lira olacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.
Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.