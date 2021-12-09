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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tercihi 'Dolunay'ın güzelliği' oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tercihi 'Dolunay'ın güzelliği' oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

aa-fotograf-dolunay.jpg

Yavaş, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın, gece Ankara Kalesi üzerinde beliren dolunayı objektifine yansıttığı "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafını seçti. Yavaş, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", spor alanında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Yavaş, "Spor dalındaki, azmin zaferini ve vazgeçmemeyi gösteren çok güzel bir fotoğraftı. Yine aynı şekilde seçtiğim müsilaj fotoğrafı, akla gelmedik bir olayın nelere mal olduğunu ve çevreye yaptığımız ihaneti gösteriyordu. Yaşam kategorisinde Ankara Kalesi fotoğrafı olunca başkasını seçmeme fırsat olmadı. Ankara Kalesi ihtişamı ile dolunay birbirine çok yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

aa-fotograf-engelli.jpeg

Kaynak: Haber Kaynağı
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