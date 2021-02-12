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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'da uygulanacak otopark ücretleri yeniden düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı 5'inci birleşimi olağan toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı YouTube'dan canlı yayınlandı.

Toplantıda AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Ayaz, tarihi Akköprü bölgesinin neden temizlenmediğini sordu. Ayaz, seçimden sonra 22 ay geçtiğini hatırlatarak, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'da hukuki problem olmadığı zaman hangi kararın meclisten geçmediği sorusunu sordu.

CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, CHP ve İYİ Parti gruplarının kamunun faydasına olan konularda AK Parti'nin getirdiği düzenlemelere "evet" dediklerini bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de belediyenin yapacağı hizmetlere destek olunması nedeniyle AK Partili Ayaz'a teşekkür etti. Söz alan Ayaz da gelecek kararlar için destek sözü vermediğini, şu ana kadar alınan kamu yararına olan kararlara atıfta bulunduğunu kaydetti.

Toplantıda Ankara Belediyesi otoparklarında uygulanacak ücretler şöyle belirlendi:
"0-1 saat 3 lira, 2-4 saat 6 lira, 4-8 saat 9 lira, 8-24 saat arası 15 lira ve yol boylarında sokak-caddelerde ilk 30 dakika ücretsiz, 30 dk-1 saat arası 3 lira, 1-4 arası 6 lira, 4-8 saat arası 9 lira, 8-24 saat arası 15 lira, rekreasyon alanlarında 3 lira. AŞTİ'deki otopark için ilk 1 saati ücretsiz, 1 saati geçen sürelerde ise diğer otopark ücretleriyle aynı olacak."
MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan ise otopark ücretleri konusunda kanuna uyularak tarife belirlenmesini istedi.
Toplantının sonunda Kuzey Irak'ta terör mevzilerine yönelik süren operasyonlar nedeniyle TSK'ya destek mesajı verilirken, bir sonraki birleşimin 8 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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