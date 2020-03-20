Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse oldu

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti grup toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Ankara Bölge Koordinatörü ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz riyasetinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Partili ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık’ın bir yıllık görev sürecinin ardından yeni dönemde grup başkanvekili olarak görev yapacak ismin belirlenmesi gündemiyle yapılan toplantıda görev Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye tevdi edildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler AK Parti’nin fertleri, neferleri olarak görevlerin gelip geçiciliğine, asıl olanın milletimize, davamıza, partimize hizmet olduğuna inanır, bu bilinçle hareket ederiz. Bu anlamda bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bizler Mümin başkanımızdan razıyız. Allah’ta razı olsun inşallah. Büyükşehir meclisinde yine birlikteyiz, teşkilatımızın önemli isimlerinden birisi, değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Yeni dönemde görev yapacak arkadaşımızı açıklamak üzere sözü AK Parti Yerel Yönetimlerden Başkan Yardımcısı ve Ankara Bölge Koordinatörümüz Yusuf Ziya Özcan’a bırakıyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Ankara Bölge Koordinatörü ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz “Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgileri dahilinde yeni dönemde Grup Başkanvekilliği için Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse isminde bir kanaat oluştu. Bu güne kadar Mümin Bey’in yürüttüğü başkanvekilliği görevini devralmasının uygun olacağı görüşü ortaya çıktı. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim biz AK Parti olarak iktidar partisiyiz, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ise muhalefet görevindeyiz. Muhalefet TBMM’de ve bizde olmayan belediyelerde öyle bir dil kullanıyor ki biz onlar gibi olamayız. Biz o dili dinlerken hayretler içinde kalıyoruz, ben şaşırıyorum. Biz öyle bir dille, öyle bir yıkıcı tavırla konuşamayız. Biz ülkenin ihyası, inşaası ile meşgulüz. Biz insanlar için faydalı olmak yerine engelleyelim de kadük bırakalım gibi bir psikolojinin içerisinde olamayız. Bu ortamda grup başkanvekilliği yapmak kolay değil. Mümin Bey’e bu süre içerisinde yaptığı görevlerden ötürü ben de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Murat Bey’e de yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Biz bir elin parmakları gibi bir bütünüz. Hoşgörülü olmaya devam edeceğiz. Birlik beraberliğimizi sürdüreceğiz. “ dedi.