Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eskiyen ve yetersiz kalan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını yenilemeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın altyapının acil olarak yenilenmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının değişimi için yoğun bir mesai harcıyor.

ALTYAPIYA NEŞTER



ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in en eski yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle Çankaya ilçesinde bulunan Tunalı Hilmi ile İran Caddesi boyunca pis su ve yağmur suyu hatlarında yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Tunalı Hilmi ve İran Caddesi Yağmur Suyu ve Atık Su İmalatı” projesi çalışmaları kapsamında, 2 bin 75 metre uzunluğunda atık su hattı ile bin 833 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı döşeneceğini belirterek, bölgedeki çalışmaları Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ifade etti.





“ESKİ VE YETERSİZ ALTYAPI HATLARI YENİLENİYOR”



Başkent’in içme suyu, atık ve yağmur suyu hatlarındaki yenileme çalışmalarına birçok noktada devam edildiğini vurgulayan Kınacı, ASKİ’nin öncelikle eski ve yetersiz olan hatları değiştirdiğini vurguladı.



Özellikle yağışlarda sel ve taşkınlara neden olan noktaların başında gelen Tunalı Hilmi ve İran Caddesi’nin eskiyen altyapısının tamamının yenileneceğine dikkat çeken Kınacı, eski hatların artan nüfusa ve ihtiyaca karşılık vermediğini söyledi.



“NÜFUS ARTTI, ALTYAPI AYNI KALDI”



Bu bölgedeki atık su ve yağmur suyu hatlarının bugüne kadar yenilenmemiş olduğunun altını çizen Kınacı, şu bilgileri verdi:

“Bu bölgede nüfus artmış buna karşın altyapı aynı kalmış. Değiştirilmeyen ve kapasitesi arttırılmayan hatlarda zamanla tıkanmalar ve çökmeler meydana gelmeye başladı. Bu sorunların giderilmesi ve altyapı kapasitesini arttırmak için oldukça zorlu bir yerde yani yerleşimin, trafiğin ve cadde boyunca ticari işletmelerin yoğun olduğu bölgede çalışmalara başladık. Altyapı yenileme çalışmalarını; Tunalı Hilmi ve İran Caddesini boydan boya, Arjantin Caddesi’nin de bir kısmını kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz.”

“MEVCUT HATLAR KULLANILMAYACAK”



Altyapı hattı yenileme çalışmalarında gerçekleştirilecek imalatların tamamlanmasıyla mevcut hatların devre dışı kalacağını belirten Kınacı, şöyle konuştu:

“Atık su hattı yapım işi kapsamında; 300 milimetre çapında bin 468 metre, 400 milimetre çapında 607 metre olmak üzere toplamda 2 bin 75 metre uzunluğunda beton boru döşemesi gerçekleştirilecek. Yine aynı bölgede yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarında; 880 milimetre çapında 148 metre, 600 milimetre çapında 933 metre, 500 milimetre çapında 140 metre, 400 milimetre çapında 612 metre olmak üzere toplamda bin 833 metre uzunluğunda beton boru döşenecek. Ayrıca Arjantin Caddesi’nin 200 metrelik bir kısmına da yağmur ve atık su hattı döşemesi yapılacak. Döşenen boruların çapları, gelen suyun debisine göre belirlendi.”



ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, hem trafik akışı ve ticari faaliyetlerin aksamaması hem de vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin bölgede, 7/24 çift vardiya esasına dayalı çalıştığını söyledi.



