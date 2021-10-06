Ankara Büyükşehir Belediyesi Arıcılıkta Kışlatma Eğitimlerine Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla üreticilere yönelik verilen arıcılık eğitimleri devam ediyor.

Kovan arılarının kışa daha hazır şekilde girip, ilkbahara kadar sağlıklı genlere sahip olması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, A.Ü. Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen “Kışlatma Eğitim Programı”na Beypazarı’ndan başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcılığın gelişmesini, arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmayı, tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmayı ve Ankara Balı’nın marka değerinin artırılması amacıyla Başkentli arıcılara yönelik eğitim programlarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği yaparak kovan arılarının kışa daha hazır şekilde girip, ilkbahara kadar sağlıklı genlere sahip olmalarını sağlamak için “Kışlatma Eğitim Programı”nı başlattı.



15 İLÇEDEN 80 ARI YETİŞTİRİCİSİNE ULAŞILMASI PLANLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sözleşmeli arıcılığın temelini atmak için açtığı Arıcılık Akademisi aracılığıyla vereceği eğitimlerle 15 ilçeden katılması planlanan 80 Başkentli arıcıyı bilinçli üretime teşvik etmeyi de hedefliyor.

İlki Beypazarı’nda başlayan ve 3 gün sürecek kışlatma eğitimlerine;

-6 Ekim Çarşamba günü Kahramankazan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği’nde,

-7 Ekim Perşembe günü Gölbaşı Kadınlar Lokali’nde devam edilecek.

Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk eğitimde konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar, şöyle konuştu:

“İklim değişikliği ve hastalıklardan dolayı arıcılarımız eski klasik alışkanlıklarla aracılığı sürdürülebilirlik noktasında sıkıntılar yaşamakta. Arıcılıkta güncel gelişmeleri ve teknolojik olanakları arıcılarımıza aktarıp Başkent’te arıcığın geliştirilmesini hedefliyoruz.”

ANKARA ZENGİN FLORAYA SAHİP

Sözleşmeli arıcılık modeli oluşturulmasının önemini vurgulayan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Sedat Sevin ise eğitim sayesinde Başkent’te piyasaya sunulacak kaliteli bal üretiminin artmasını istediklerini söyledi.

Sevin arı üreticilerine seslenerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kaliteli bir eğitim vererek kaliteli ürün elde edilmesi ve bunun da sofralarımıza ulaşmasını amaçlıyoruz. Arıcılarımızın doğru bildiği yanlışları düzeltebilmek ve modern bir aracılığın uygulanmasını hedefliyoruz. Bu uzun ölçekli eğitim projesinin 2’nci ayağında; arıların sonbahar bakım, besleme ve ilaçlamalarının eğitimlerini vereceğimiz ‘kışlama’yı anlatacağız. Bahar döneminde de diğer programlarla farklı arıcılık ürünlerinin üretilmesi üzerinde bilgiler vereceğiz. Ankara’nın zengin bir florası var. Bu florada üretilen balın da kaliteli olmasını hedefliyoruz. Başta Ankara Balı’nın önce Başkent sonra Türkiye daha sonra da dünyaya tanıtılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

ARI ÜRETİCİLERİ EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Kırsal kalkınmayı önceleyen eğitimlere yoğun ilgi gösteren arı üreticileri, hem bilgilerini pekiştirdiklerini hem de yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Osman Kılıçarslan: “Eğitimlere 2‘nci katılışım. Çok faydalı buluyorum. Eğitimlerde arıcılığın modern uygulamalarını öğreniyoruz.”

-Cemal Çevik: “15 senedir arıcılık yapıyorum. Edindiğimiz bilgileri bu eğitimler sayesinde daha üst düzeye çıkartabiliyoruz. Eğitimler sayesinde daha da bilinçleniyoruz.”

-Sündüz Çevik: “Eğitimlere daha önce de katıldım. Bilmediklerimi öğrendim ve bu uygulamayı çok faydalı buluyorum.”

-Fatih Çağlar: “Ayaş’ta arıcılık yapıyorum. Buradaki akademisyen hocalarımızın bilgilerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Belediyemizin de üreticiye destek amaçlı katkı sağlamış olduğu bu tür eğitimlerin olumlu yansımalarını görüyoruz.”

-Nevin Aydın: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmet vermesi bizim için çok güzel. Bu eğitimlerin devamının gelmesini istiyoruz. Gerçekten ilim ve bilimle arıcılıkla uğraşmak Ankara arıcılığında çığır açacak. 5 yıldır arıcılıkla uğraşıyoruz ve eğitimler sayesinde bilmediğimiz birçok konuda aydınlandık.”