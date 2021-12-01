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Ankara Büyükşehir Belediyesi artan ekmek ihtiyacını karşılamak için mobil araçları sahaya sürdü

Halk Ekmek Fabrikası, artan talebi karşılamak ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek için mobil araçlarını sahada görevlendirdi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi artan ekmek ihtiyacını karşılamak için mobil araçları sahaya sürdü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek Fabrikası’nın artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırarak günlük 1 milyona çıkardığını açıkladı.

Piyasadaki ekmek fiyatlarına yapılan zam sonrası un stokları bitene kadar Halk Ekmek fiyatlarının değiştirilmeyeceğini ve 1 lira 25 kuruştan satılacağını duyuran Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımda, “Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü. Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek Fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız” sözleriyle vatandaşların mağduriyetlerini önleyeceklerini söyledi.

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MOBİL ARAÇLARIN İLK DURAĞI KEÇİÖREN VE SİNCAN İLÇELERİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, piyasada 200 gramlık normal ekmeğin satış fiyatını 1,75 TL’den 2,25 TL’ye yükselmesinin ardından yeni önlemler aldı.

2 adet mobil fırın ilk olarak Sincan ve Keçiören ilçelerinde hizmet vermeye başladı. Keçiören ilçesindeki mobil fırını ziyaret eden Halk Ekmek Genel Müdürü Volkan Gönenç, alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Ekmek talepleri çok artmış durumda. Fabrikamızı tam kapasiteye çıkardık ve günde 1 milyondan fazla ekmek üretmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için fabrikada ürettiğimiz ekmeklerin yanı sıra mobil fırınlarımızda da yoğunluğun çok olduğu bölgelerde hizmet veriyoruz.”

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Akyurt, Pursaklar, Mamak ve Polatlı ilçelerinde de hizmet verecek olan mobil araçlar dışında ek araçlar da yoğunluğun yaşandığı mahallelere destek sağlayacak.

Ekmek alımları 10 adetle sınırlandırılırken, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Fatih Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında hizmet vermeye başlayan mobil fırından alışveriş yapan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Şenol Altınbaş: “30 yıldan beri Keçiören’de oturuyorum. Ekmeğe çok büyük bir zam geldi. Büyükşehir Belediye Başkanından ve Halk Ekmek Fabrikasından Allah razı olsun. Aynı fiyattan sattıkları için çok memnunuz.”

-Ercan İlgin: “Ekmeklerin aynı fiyattan satılmasına çok memnun olduk. Keçiören’de geçim sıkıntısı yaşayanlar ile emekli insanların sayısı fazla. Büyükşehir Belediyemize sadece bu konuda değil her konuda vatandaşa yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum.”

-Canberk Sezer: “Ekmek zamlandı ama Halk Ekmek’in zam yapmaması vatandaşın kesesi için oldukça iyi bir şey. Uygun fiyatla hâlâ satılıyor çok güzel.”

-Naciye Yukarıkır: “Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz. Kuyruk beklemiyoruz, teşekkür ediyoruz. Halk Ekmek temiz, uygun fiyatlı ve doyurucu çok memnunuz.”

-Güler Dursun: “Ekmeğe zam yapılmaması çok güzel oldu. Diğer ekmeklere gücümüz yetmiyor.”

SİNCAN’DA 2 BİN 500’DEN FAZLA EKMEK ÜRETİMİ

Kaliteli ürün ve uygun fiyat kalitesi ile halka hizmet sunmaya devam eden Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, hijyenik koşullarda ürettiği 250 gramlık ekmeği daha geniş kitlelere ulaştırmak için mobil fırınlarla ilçe ilçe gezmeye devam edecek.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi No: 58/1 adresinde mobil ekmek fırını ile günlük 2 bin 500 ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların üretim aşamasını canlı olarak izlemelerine de imkân sağlıyor.

Severek tükettikleri halk ekmeğe mobil fırın sayesinde daha kolay ulaştıklarını ifade eden Sincanlılar ise uygulama için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Servet Yücel: ‘‘Halk Ekmek Fabrikası’nın mobil fırınlarda ekmek uygulamasından çok memnun kaldım. Ekmeğin hangi şartlarda üretilmiş olduğunu da görmüş oluyoruz. Marketlerde satılan ekmekler çok pahalı. Halk Ekmek olmasaydı vatandaşın durumu daha zorlaşırdı.”

-Zahid Yiğiter: ‘‘Mobil fırın hizmetinden çok memnunum ayrıca dışarıya göre daha ucuz ekmek sattığı için de çok teşekkür ederim.”

-Harun Tanrıverdi: ‘‘Mobil fırınlarda yapılmasından çok memnunum ekmek üretimini canlı görmüş oluyoruz. Halka uygun fiyatlarla ekmek sattığı için de Halk Ekmek’e de teşekkür ediyorum.’’

-Hasan Ay: ‘‘Ekmeklerimi hep Halk Ekmek’ten alıyorum ve çok memnunum. Ekmek fiyatlarına zam yapmadığı için asgari ücretli çalışan biri olarak çok teşekkür ediyorum.”

-Recep Bağkara: ‘‘Mobil fırınlarda ekmek üretilmesini çok beğendim bu sayede vatandaşlar ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini canlı görebiliyor. Vatandaşı düşünen ve ekmeğe zam yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

Halk Ekmek Fabrikası kent genelinde hizmet veren 421 Halk Ekmek Büfesi, 7 Başkent Market şubesi, 4 Fabrika Satış Mağazası ile 4 Başkent Büfe olmak üzere toplam 436 noktada pazar günleri de açık olacak ve ekmek satışı gerçekleştirecek.

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