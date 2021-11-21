Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ’deki yolcuları sanatla buluşturuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri her mecrada sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

BUGSAŞ, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gelen ve giden binlerce yolcuyu Kasım ayı boyunca Ankara Sanat Merkezi’ne bağlı oyuncuların sahneleyeceği oyunlarla buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya verdiği desteğini sürdürüyor.

Başkent’i sanatın da başkenti yapmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun gelip gittiği Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin (AŞTİ) kapılarını Ankara Sanat Merkezi (ASM) oyuncularına açtı.

HER HAFTA BİR OYUN SAHNELENECEK

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUGSAŞ ile ASM iş birliğiyle AŞTİ’ye gelen ve giden yolcular kasım ayı boyunca haftada bir sokak tiyatrosu ile buluşturulacak.

Sahnelenen oyunlarla AŞTİ’ye yeni bir renk geleceğini ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kültür ve sanatın başkenti Ankara’nın Anadolu’ya açılan kapısı AŞTİ’nin de sanatla buluşması için sokak tiyatrosu uygulamasını başlattık. Haftada bir gün Ankara Sanat Merkezi sanatçıları kısa oyunlar sergileyecekler. AŞTİ’deki değişimi sanatsal dokunuşlarla da sürdürmek istiyoruz. AŞTİ artık Cumhuriyet’in Başkenti’ne yakışır çağdaş bir otogar olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tadilatla paralel sürdürdüğümüz çalışmaların sonunda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir otogarı Ankara’ya hediye edeceğiz. Mevcut ön yargıları yıkıp yepyeni bir otogar inşa etmek için esnafımız ve AŞTİ çalışanlarıyla omuz omuza bir çalışma yürütüyoruz.”

Ankara Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Bülent Durmaz da tiyatroyu sevdirmek amacıyla bu projede yer aldıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. AŞTİ’ ye gelen misafirlerimize sanat farkındalığı kazandırmak ve motive edebilmek amacıyla her hafta farklı oyunlar düzenliyoruz. Sanat Ankara’da her yerde diyerek insanları sanatla uğurlamayı ve sanatla karşılamayı hedefliyoruz. Sayın Mansur Başkan’ın ilgi ve alakalarıyla bu etkinliklerimize devam ediyoruz. Hacivat ve karagöz, pandomim, orta oyunu, kukla gösterisi ve dans gösterileriyle yolcuları sanatla buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

YOLCULAR VE SANATÇILAR İÇ İÇE

AŞTİ’de sahnelenmeye başlayan oyunları ilgiyle izleyen 7’den 70’e Başkentliler kadar yerli ve yabancı misafirler de memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Murat Altınkaynak: “Tiyatro oyununu çok güzel ve ilgi çekici buldum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu tür uygulamalarının devamını dilerim.”

-Müslüm Ergin: “AŞTİ’de tiyatro oyunu sahnelenmesi süper bir düşünce. Bu tür güzel organizasyonların devam etmesini istiyoruz.”

-Kadir Kardaş: “Çok güzel ve eğlenceli bir oyun. Çocuklar da çok sevindi.”

-Coşkun Gürbüz: “Güzel ve eğlenceli bir oyun. Bu oyunların her hafta oynanması çok güzel olur. En azından buraya gelenlerin, otobüs bekleyenlerin canı sıkılmaz.”

-Ali Arkadaş (Kültür Bakanlığı Gölge Oyunları ve Mim Sanatçısı): “AŞTİ’de Sanat sloganı ile yola çıktık. Burada sahne almaya çalışıyoruz. Karagöz gösterisiyle başladık bugün de pandomim gösterisi ile devam ediyoruz. Ankara halkını sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

-Alkım Lale Gelbal (Ankara Sanat Merkezi Tiyatro Öğrencisi ve Pandomim Sanatçısı): “AŞTİ’de böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. İlk defa böyle bir etkinliğe tanık oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Kemal Genç: “Moral açısından güzel olmuş ve oyuncular da gayet güzel oynuyor. Yorgunluğumu attım.”

-Süreyya Hocayva: “Özbekistanlıyım. Ankara’dan Bursa’ya yolculuk yapacağım. Otobüsümün kalkmasını bekliyorum ve vaktimi bu etkinlikle değerlendirmiş oldum. İlk defa böyle bir etkinlikle karşılaştım.”

-Caner Bingöl: “Çocuklar için güzel bir etkinlik olmuş. Beğendim eğlenceli oldu.”

-Ramazan İsmail: “Kızımızı yolcu etmeye geldik. Biraz üzüntülüydük. Pandomim gösterisini görünce çok hoşumuza gitti. Moralimiz biraz da olsa düzeldi. Kutluyorum bu etkinliği düzenleyenleri.”

-Elif Sürücü: “Pandomimi çok sevdim hoşuma gitti. Böyle bir oyunu AŞTİ’de beklemiyordum, şaşırdım ve mutlu oldum.”

ASM oyuncuları kasım ayı süresince AŞTİ yolcu katında pandomim, kukla oyunu, orta oyunu ve dans gösterileriyle vatandaşlarla iç içe sanatlarını icra edecek.