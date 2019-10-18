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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, sezona Fransız yazar Moliere'in “Cimri” oyunuyla merhaba diyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları başladı

Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'ne bağlı “Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu”, sezonun ilk oyunu “Cimri” ile Gençlik Parkı Büyük Sahne’de 18 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde seyirci karşısına çıkıyor.

TİYATRO DOLU BİR SEZON

Dünyaca ünlü eser Cimri L’avare, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları ev sahipliğinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

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Genel Sanat Yönetmenliğini Muhammet Emin Kutluca’nın yaptığı Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu’nun ücretsiz oyunu, 18 Ekim ve 25 Ekim’de saat 19.30’da sahnelenecek.
        
Ankara Şehir Sanatları Tiyatro Topluluğu yeni sezonda ayrıca “Ölüler Kapı Çalmaz”, “Fareler ve İnsanlar”, “İnsan Ne İle Yaşar”, “Mevlana ve Şems: İlahi Aşk” ve “Fatih” oyunları ile seyirciyle buluşacak.
        
Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi’nde; temel tiyatro, organik gerçeklik (doğal oyunculuk tekniği), alt kadro oyuncu yetiştirme programı, kamera önü ve drama eğitimleri devam ediyor.    

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