  • BIST 1.345
  • Altın 452,785
  • Dolar 7,7823
  • Euro 9,2766
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol ve kaldırımlarda kullanılmak üzere öz kaynaklarıyla buz çözücü solüsyon ürettiğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kar ile buzlanmaların yoğun olarak yaşandığı yol ve kaldırımlarda kullanılmak üzere öz kaynaklarıyla buz çözücü solüsyon ürettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden BelPLAS Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından kar ve buzlanmalarda kullanılan çevre dostu buz çözücü solüsyon üretimini gerçekleştirdi.

BelPLAS'ın kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında günde 10 ton üreteceği buz çözücü solüsyon ile kış aylarında ortaya çıkan maliyetin düşürülmesi hedefleniyor.

"Çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor"
Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden BelPLAS Ar-Ge Sorumlusu Özgün Kırdar, ürettikleri solüsyonun asfalt, kaldırım ve araçlara zarar vermediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda kendi imkanlarıyla buz çözücü solüsyonu ürettiklerini aktaran Kırdar, şunları kaydetti:

"Buz çözücü solüsyon çalışmamız diğer üretici firmalara göre daha uygun şartlarda ve daha az maliyetle yapılmaktadır. 8 kişilik AR-GE ekibimizle birlikte seri üretime devam ediyoruz. Ürünümüzü Karayolları Teknik Şartnamesi'nden de başarıyla geçirdik. Analiz sonuçlarına göre ürettiğimiz solüsyon, asfalta, araç tekerliklerine hatta araçların kendisine ve kaldırımlara zarar vermiyor. Buz çözücü solüsyonlar yollarda, kaldırımlarda yani kar ve buz sorununun olduğu her alanda kullanılabilecek niteliğe sahip. Diğer buz çözücü solüsyonlara göre çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önemli günde anlamlı açılış27 Kasım 2020 Cuma 05:30
  • Şehit ailesinin isteği yerine getirildi27 Kasım 2020 Cuma 04:30
  • "Alo Çöp Acil" gece gündüz hizmette27 Kasım 2020 Cuma 03:30
  • Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu27 Kasım 2020 Cuma 01:30
  • Çocuklar üşümesin kıyafet desteği sağlıyor26 Kasım 2020 Perşembe 06:02
  • Başkan Şimşek'ten filyasyon ekibine ziyaret26 Kasım 2020 Perşembe 06:01
  • Eğitime online dersliklerde devam 26 Kasım 2020 Perşembe 06:00
  • Pursaklar'da laleler toprakla buluşuyor26 Kasım 2020 Perşembe 04:36
  • Bahçeli tesisleri'nde basketbol turnuvası düzenlendi26 Kasım 2020 Perşembe 03:31
  • Altındağ'ın usta kadınları26 Kasım 2020 Perşembe 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti