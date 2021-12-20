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Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 100 simit camekânı dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla dağıtacağı simit camekânları için kura çekilişi yapacak. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 100 simit camekânı dağıtılacak

6 Ocak’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek 100 simit camekanı kura çekilişi için başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı Zabıta Karakolu’nda alınacak.

“Engelsiz Başkent” sloganıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle engelli vatandaşları hem sosyal hayata kazandırmayı hem de ekonomik yönden desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ‘insan odaklı’ belediyecilik anlayışı kapsamında bu yıl 100 engelli vatandaşa 6 Ocak 2021 tarihinde kura çekilişi ile simit camekânı dağıtacak.

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BAŞVURULAR 20-31 ARALIK 2021

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 100 simit satış yeri ve simit camekânı tahsis edecek olan Ankara Zabıtası, başvuru sürecini de duyurdu.

Engelli vatandaşlar, HES kodu ve istenilen evraklarla birlikte 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı içinde yer alan Zabıta Karakolu’na gelerek 09.00-16.00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NOTER HUZURUNDA VE CANLI YAYINDA YAPILACAK

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşlar, simit camekânları için detaylı bilgiye “https://www.ankara.bel.tr/” adresinden ulaşabilecek.

Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekânlar, 6 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekânları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.

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