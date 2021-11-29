Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmeğe zam yapmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki yüksek artışa rağmen stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

Satış Mağazaları, Halk Ekmek büfeleri ve Başkent Market’lerde satılan halk ekmeğin mevcut fiyatının değiştirilmeyeceğine yer verilen açıklamada, “Zararına satıyoruz. Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş olarak satılacak” denildi.

Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan açıklamada; enerjiden nakliyeye, hammaddeden işçi maliyetlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışa rağmen, “Elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş olarak satılacak” denildi.

“ZARARINA SATIYORUZ”

Yaptığı duyuru ile vatandaşları bilgilendiren Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 250 gramlık ekmeğin toplam maliyetinin 1 lira 86 kuruşa yükseldiğine dikkat çekerek, maliyet tablosunu da paylaştı:

-Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

-Hammadde maliyeti: 1,07 TL

-İşçilik, enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

-Nakliye maliyeti: 0,09 TL

-Büfe payı: 0,12 TL