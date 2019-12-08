Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Halk Süt satışına başladı

Başkent’in dört bir tarafındaki 8 ayrı fabrika satış mağazasında raflarda yerini alan 3 litrelik sütlerin yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası da hediye ediliyor.

BAŞKAN YAVAŞ’IN TALİMATIYLA ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE SÜT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda hazırlanan Kırsal Kalkınma Projesi’nin en önemli ayaklarından biri olan süt satışı hayata geçirildi.

Başkentli üreticilerden tüketicilere sağlıklı süt satışına başlayan Halk Ekmek Fabrikası, proje kapsamında yepyeni çalışmalara da imza atmaya hazırlanıyor.

GÜNLÜK PASTORİZE SÜT

Üreticiler kadar tüketicilerin ekonomisine büyük destek sağlayacak proje sayesinde sağlıklı günlük pastörize sütü vatandaşla buluşturduklarını vurgulayan Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, “Ankara halkını, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Glütensiz ürün satış büfesi ile et ürünleri satış mağazası projelerinde de son aşamaya geldiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Özellikle çocuklarımızın geleneksel tatlarımızı tadabilmeleri adına yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası hediyesi bulunan 3 litrelik sütlerimizi satışa sunduk.”

Kırsal bölgelerdeki üreticilerden temin edilen ve Atatürk Orman Çiftliği Tesisleri’nde dolumu gerçekleştirilen günlük sütlerin 3 litre ve 16 TL’den satışa sunulduğunu açıklayan Yılmaz,“Kırsal bölgelerdeki hayvancılıkla uğraşan besicilerimizi ve tarımla uğraşan çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunları desteklemek adına projelerimizi artırarak sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin günlük sütleri tüketiciyle buluşturacağı 8 nokta;

- Gimat Fabrika Satış yeri

-Gökkuşağı Fabrika Satış Yeri

-Büyükşehir Belediyesi Fabrika Satış Yeri

-Kocatepe Fabrika Satış Yeri

-Dışkapı Fabrika Satış Yeri

-Mithatpaşa Fabrika Satış Yeri

-Altantis Fabrika Satış Yeri

-ASKİ Fabrika Satış Yeri