Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınakları inşaat çalışmaları hızlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak olan Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Gölbaşı Hayvan Barınağı’nın tahliye edilmesi kararının ardından yeni bir barınak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Çankaya-Karataş Mahallesi’nde Avrupa Birliği (AB) standartlarında modern bir hayvan barınağı yapımı için düğmeye bastı.

Başkent’te can dostların daha iyi ortamda yaşamalarını sağlamak için gönüllü hayvanseverlerle de iş birliği yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Topluluğu ile yaptığımız çalışmaları anlatmak için Karataş Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezindeyiz. 93 bin metrekarelik alan üzerinde inşaatımız devam ediyor. Nisan 2022’de teslim alacağız ve Ankara çok güzel bir bakımevi kazanmış olacak. Ayrıca kısırlaştırma ile ilgili özel hayvan hastaneleri ile de bir protokol yaptık. 3 Aralık’ta ihalesine çıkıyoruz. Sokak hayvanlarını hastaneler üzerinden de kısırlaştırarak Ankara’da sokak hayvanları ile ilgili çok önemli bir problemi daha çözmüş olacağız.”

NİSAN 2022 TARİHİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Nisan 2022’de tamamlanması planlanan Çankaya-Karataş Mahallesi’nde devam eden yeni hayvan barınağı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu gönüllüleri, sokak hayvanlarına vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Gizem Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu Gönüllüsü): “Biz Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu gönüllüleri olarak topluluğumuz bünyesindeki üyelerle beraber bu yaz sokak hayvanları için bir mama kampanyası başlatmıştık. Şimdi de Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek hem buradaki çalışmaları inceledik hem de yapabileceklerimizi paylaştık. Genç gönüllüler olarak sokak hayvanları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.”

-Aynur Lara Duman (Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu Gönüllüsü): “Biz Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu olarak sokak hayvanlarına verilen destekleri gelenekselleştirmek istiyoruz. Gölbaşı Hayvan Barınağı’ndan sonra Karataş’a da yardımlarımızı yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sokak hayvanları için her türlü desteği veriyor, teşekkür ediyoruz.”