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Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri 220 personel ile ilaçlama seferberliği başlattı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla koruyucu önlemler alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri 220 personel ile ilaçlama seferberliği başlattı

YEŞİL ALANLARDA YOĞUN 

Başkentlilerin rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları; rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi vektör üremesine müsait olan alanlarda yapılıyor.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, vektörlerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

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GÜÇLÜ FİLO

Başkent'in 25 ilçesini kapsayan 313 hektarlık alanda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle yoğun bir mesai harcıyor.

Vektörle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri; çöplerin ağzı açık olarak atılmaması, poşetlerde ya da kapaklı bidonlarda saklanması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak, mutfak atıklarının ve yiyeceklerin açıkta bırakılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarında ücret karşılığında ilaçlama yapan Büyükşehir Belediyesine vatandaşlar, (0312) 384 66 10-11-12 numaralı telefonu arayarak ilaçlama hizmet talebinde bulunabilirler.

 
 

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