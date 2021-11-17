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Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı sınav takvimi açıklandı

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 150 itfaiyeci alımına ilişkin yapılacak sınavların takvimi ilan edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci alımı sınav takvimi açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 150 itfaiyeci alımına ilişkin yapılacak sınavların takvimi belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilana, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" ve "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" ön lisans programlarından mezun 1234 kişi başvurdu.

Başvuruları geçerli olan ve fiziksel yeterliliğe sahip 750 adayın isimleri, KPSS puanlarına göre Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde ilan edildi.

Adaylar, 22 Kasım-1 Aralık tarihlerinde sözlü ve uygulamalı sınavlara girecek.

Sınavlarda başarılı olan 150 kişi, İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunda istihdam edilecek.

Uygulamalı sınavın yapılacağı parkurla ilgili detaylara, internet sitesinden ulaşılabiliyor.

 

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