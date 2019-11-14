Ankara Büyükşehir Belediyesi “Kültür Ankara” mobil uygulamasını hayata geçirdi

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kültürel ve sanatsal etkinliklere ulaşmasında büyük kolaylık sağlayacak bir projeye imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da gezilecek yerler başta olmak üzere kültür ve sanat etkinlikleri hakkında anlık bilgi sahibi olmayı sağlayan “Kültür Ankara” mobil uygulamasını hayata geçirdi.

BAŞKENTLİLER KADAR YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN GELENLER DE TAKİP EDEBİLECEK

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın projesi olan “Kültür Ankara” mobil uygulamasıyla yerel yönetimler ve özel kuruluşlar tarafından il sınırları içerisinde düzenlenen sinema, tiyatro, konser, seminer, festival ve spor gibi tüm etkinlikler kolaylıkla takip edilebilecek.

Başkentliler kadar yurtiçinden ya da yurtdışından gelen turistlerin de cep telefonlarına indirerek kullanabilecekleri mobil uygulamada; ören yerleri, müzeler, parklar ve turizme açık tüm alanların adresleri de yer alıyor.

BAŞKENT'TE NE NEREDE?

Başkent’i kültürel bir çekim alanına dönüştürerek, kente gelen turist sayısını artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını da anlık olarak veriyor.

“Acaba çocuğumu da götürebilir miyim?, “Etkinlik bulunduğum konuma yakın mı?" gibi sorulara yanıt veren mobil uygulamada; etkinliğin yapılacağı ilçe, mahalle, adres, tarih, bilet ücreti, etkinlik türü, hangi yaş grubuna hitap ettiği ve mekana ait bilgiler detaylı şekilde paylaşılıyor. Uygulama ayrıca navigasyon ve hatırlatma özellikleriyle de kullanıcı dostu bir uygulama olarak tanımlanıyor.

BAŞKETLİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Ankara'daki etkinliklerden haberdar olmanın ve plan yapabilmenin mutluluğunu yaşayan Başkentliler, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

-Çağlar Ünal (18 yaşında): “Kültür Ankara mobil uygulamasıyla her türlü tiyatro, sinema, opera ve bale gibi etkinliklere ulaşabileceğiz. Şehir dışından gelen arkadaşlarıma da bu uygulamadan bahsedeceğim. Çünkü anında plan yapabileceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”

-Şükran Güneş (50 yaşında): “Ankara'da yaşıyorum ama birçok etkinlikten haberimiz olmayabiliyor. Bu uygulamayı indirip takip edeceğim. Kültür Ankara uygulamasıyla nerede ne var anında plan yapabileceğiz. Güzel ve yerinde bir uygulama.”

-Mehmet Güneş (70 yaşında): “Ankara dışından geliyorum. Ankara'da gezilecek yerleri bilmiyorum ama bu uygulama sayesinde gezilebilecek yerleri bulabileceğim.”

-Umut Şen (15 yaşında): “Kültür Ankara uygulamasını zaten kullanıyorum. Bir yere gideceğim zaman uygulamaya girip nelerde etkinlik olduğuna bakıp plan yapabiliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Feyzan Bulut (45 yaşında): “Bu uygulamayla hem torunum için hem üniversite öğrencisi kızım için hem de kendim için ne tür bir etkinlik istiyorsak bulabileceğiz. Büyükşehir Belediyesini zaten her konuda takdir ediyoruz. Bu da güzel bir uygulama. İnşallah daha güzel uygulamalarla karşımızda olur.”