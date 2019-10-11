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Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin derslerine daha fazla zaman ayırmalarına imkan vermek ve bütçelerine destek olmak amacıyla Ankara’da iki ayrı merkezde ücretsiz olarak giysi yıkama ve ütü hizmeti veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor

Öğrenci kenti olan Başkent'te yurtta kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkanı olmayan öğrenciler, merkezler sayesinde hem çamaşır yıkama hem de ütüleme külfetinden kurtuluyor.

GİYSİ YIKAMA MERKEZLERİ YAZ-KIŞ AÇIK 

Resmi tatiller dışında yaz-kış haftanın her günü açık olan giysi yıkama merkezinde, öğrenciler hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını görevlilere yıkatıp ütületebiliyorlar.

YAKLAŞIK 17 BİN ÜYE ÖĞRENCİ

Her yıl yüzlerce öğrencinin haberdar olup giysilerini yıkattığı Kurtuluş ve Beşevler’de bulunan giysi yıkama merkezlerine bugüne kadar 17 bin öğrenci üye olurken, Büyükşehir Belediyesi’nden giysi yıkama hizmeti almak isteyen öğrencilerin Ankara’daki üniversitelerden birinde okuyor olması yeterli bir kriter.
        
Merkezlere kayıt yaptırmak için öğrencilerin; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, yurt belgesi ya da kira kontratı fotokopisi ile her yıl yenilenmek üzere üniversite öğrenci belgesinin aslını getirmesi gerekiyor. 

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ÖĞRENCİLER HİZMETTEN MEMNUN

Kimisi bir kaç yıldır, kimisi de ilk kez bu yıl giysi yıkama merkezinden yararlandığını anlatan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu hizmetten duyduklarını memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler: 
-Nilsu Ürkmez (21 yaşında): “Çok güzel bir uygulama. Ben yurtta kalıyorum ve yurtta çamaşır yıkatmak ücretli. Bu yüzden ücretsiz bir şekilde giysilerimizi yıkatabilmemiz, öğrenci bütçesi açısından çok güzel.”
-Rümeysa Yılmaz (21 yaşında): “Günlük olarak giysilerimi sabah bırakıp, akşam temiz bir şekilde alıyorum. Zaman kaybım da olmuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”
-Emre Karabayır (22 yaşında): “Ben ve okulumdaki birçok arkadaşım Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve burada hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum.”
-İlker Öztürk (23 yaşında): “Öğrenci evinde kalıyorum. O yüzden giysilerimi okula başladığım yıldan itibaren 4 yıldır buraya getiriyorum. Temiz ve hijyenik yıkanıyor. Diğer illere de örnek olmasını isterim.”
-İrem Koçman (19 yaşında): “Hem derslerimin çok yoğun olması hem de katıldığım kurslar nedeniyle yurtta rahat çamaşır yıkayamıyordum. Burası bana çok büyük kolaylık sağladı.”
    
Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve tedavi nedeniyle Ankara dışından gelen vatandaşlar ile refakatçilerin de çamaşırlarını yıkatma taleplerini geri çevirmiyor.   

GİYSİ YIKAMA MERKEZLERİ:

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: 1. Cadde, 58. Sokak. (Eski 7. Sokak) No:12/A Beşevler/ ANKARA Tel: (0312) 222 81 85
-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Çamlıtepe  Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, Ozanlar Sokak, No: 6/10 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 431 28 38     

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