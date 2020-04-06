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Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarından sonra Pazar yerlerinde de maske dağıtımına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı

 Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarından sonra Pazar yerlerinde de maske dağıtımına başladı.

Pazarcı esnafı ve vatandaşların sağlığı için

 Kalabalık ortamlarda maske kullanılmasının zorunlu olmasının ardından özellikle Pazar yerlerinin de bu kapsama dahil edilmesiyle Ankara Zabıtası, toplum sağlığı için maske dağıtımını hızlandırdı.

 Pazarcı esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, haftasonu ilk etapta Ankara’da 38 Pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara maske dağıttı.

 Halk sağlığı açısından pazar yerlerinin riskli bölgeler olduğuna dikkat çeken Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, bu alanlarda vatandaşlara maske dağıtımına öncelik verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni gelen genelgeye göre artık toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Pazar yerlerinde de pazarcı esnafı maske tedarik etmekte sorun yaşamasın diye maske dağıtmaya karar verdik. Maskesi olmayan vatandaşlara da dağıtıyoruz artık bu aşamadan sonra maske konusunun ciddiye almasını istiyoruz. Hem maskelerimizi takmalı hem de sosyal mesafeyi korumalıyız. Ankaralıların en güvenli yerinin evleri olduğunu da vurgulamak istiyorum”.

PAZARCI ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

 Abidinpaşa Saimekadın Pazarında esnaflık yapan Bektaş Aykut, sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardıklarını belirterek, “Bizler de maskemizi ve eldivenlerimizi takarak kurallara uyuyoruz. Maske dağıtılması güzel bir uygulama olmuş. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a duyarlılığı için teşekkür ediyorum” dedi.

 Pazar alışverişi sırasında esnafın hijyen kurallarına uyduğunu gözlemdiklerini söyleyen Zeki Altıntaş, “Sosyal mesafeye ve maske kuralına bir çok insan dikkat etmiyor. En azından dağıtılan bu maske koruma sağlayacaktır. Pazarcı esnafı koyulan tüm kurallara uyuyor. Pazar girişinde maskesiz hiç kimse zabıtalar tarafından içeri alınmıyor. Bu uygulamaların her yerde geç kalınmadan artırılmasını istiyorum” derken, Yılmaz Karaarslan adlı bir başka vatandaş ise düşüncelerini, “Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğunu pek fazla söyleyemeyiz. Sebzeler ve meyvelerin hijyenik olduğunu düşünüyorum. Pazarcı esnafımız kurallara itinayla uymaya başlamışlar. Hepimizin sağlığı için bu çok önemli bir kural ve böyle olmasında her zaman için fayda var” sözleriyle dile getirdi.

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