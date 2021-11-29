Ankara Büyükşehir Belediyesi Saray Birlik Sanayi Sitesindeki yolları asfaltladı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan’da yer alan Saray Birlik Sanayi Sitesi’ndeki 8 yıldır atıl halde bekleyen yolları asfaltlayarak sanayicinin hizmetine sundu. Başkentli sanayiciler, ABB’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Saray Birlik Sanayi Sitesi (SBS) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şirin, Kahramankazan Saray Dağyaka’daki sanayi sitelerinin (işyerleri) alt yapı ve üst yapılarının tamamlanmasıyla üretime başladığını açıkladı.

8 YIL GEÇİKMEYLE ÜRETİME BAŞLADI

Ünal Şirin, Başkent Ankara’da ürettiği ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine ve tanıtımıma katkı sunacak yeni sanayi sitesindeki 87 binanın şimdiden 50’sinin dolduğunu söyledi. 2014 yılında kooperatif olarak kurulmalarına rağmen çeşitli sorunlardan dolayı yaklaşık 8 yıl gecikmeyle faaliyete başladıklarının bilgisini veren Şirin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük desteğiyle sanayi sitemizin tüm eksikliklerini tamamladık. Gelen sanayici hemen burada üretime başlayabilir. Çünkü alt yapı ve üst yapı anlamında hiçbir sorunumuz kalmamıştır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sanayi sitesindeki en büyük eksikliklerden biri olan asfalt probleminin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle çözüldüğünü kaydeden Şirin, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Adnan Beker’e, ABB Fen İşleri Daire Başkanı Sayın Erol Gündüz’e ve emeği olan herkese teşekkür ederiz. 8 yıldır atıl olan yollarımız nihayet asfaltlandı. ABB bizi kırmadı ve üretim ile sanayiciye büyük destek oldu. Asfalt olmadan önce en ufak bir yağmurda araçlar yola batıyor ve çok zor durumda kalıyorduk” dedi. Şirin, ABB’nin sanayi alanına başka destekler sunduğunu da aktardı.

“MAHÇUP ETMEDİK”

Sanayi alanının yarım kalan işlerinin tamamlanmasında kooperatif üyelerinin desteğini de her zaman yanlarında hissettiklerini aktaran Şirin, “Sağ olsunlar bize yeni yönetim olarak destek verdiler, biz de onları mahcup etmedik” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Saray Birlik Sanayi Sitesi’nde boş işyerlerinin olduğunu duyuran Şirin, yatırımcı sanayicilere şu çağrıyı yaptı: “Her imkanı bulunan ve eksikleri tamamlanan sanayi sitemize yatırımcı arkadaşlarımızı, sanayicilerimizi bekliyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği biz yönetim olarak da vermeye hazırız. İşyerleri bin ila 2 bin metrekare arasında değişiyor.”

İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR

Saray Sanayi Sitesi’ndeki yer alan işyerlerinin ihracat odaklı çalıştıklarının bilgisini veren Şirin, “Burası ülkemizin üretimine, istihdama katkı sunan bir yer. Buradaki sanayicilerin tamamına yakını ihracat odaklı imalat yapıyor. Bir işyerinde en az 20 kişi çalışıyor. Şu anda 500’den fazla çalışan var; ancak burası tam kapasite çalıştığında 3 bine yakın kişi burada istihdam edilecek” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINDAN GELEN ÜRÜNLERİ ÜRETEBİLİYORUZ”

Sanayiciye destek verildiğinde Türkiye’de her ürünün üretilebileceğini kaydeden Şirin şunları söyledi: “TAİ’deki bir işletmede bizim burada üyemiz olan bir sanayicimiz var. Geçenlerde orayı incelemeye gittim ve gururlandım. 7 bin metrekarede 60 kişi üretim yapıyorlar. HAVELSAN’a, ASELSAN’a üretim yapıyorlar. Oradaki sanayiciler, ‘Ürettiğimiz ürünler önceden yurt dışından geliyordu, yurt dışı ülkemize göndermeyince bu ürünleri biz yapmak zorunda kaldık’ diyorlar. Sanayicimiz, ‘keşke diğer ürünler de ithal olmasa, devlet yanımızda olsun biz yurt dışından gelen ürünlerin hepsini yaparız’ diyorlar. Devlet destek verirse ben inanıyorum ki bizim bu sanayicilerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok.”

AVRUPA YAPARSA BİZ DE YAPARIZ

Türkiye’deki yetişmiş insan gücüne dikkat çeken Şirin, “Avrupa yapıyorsa neden bizim halkımız yapmasın? Bizim büyük bir insan gücümüz var. Burada insanları ve üreticileri faiz belasından, döviz artışlarından korumak lazım. Sanayicilerimize yeni pazar imkanı açmak lazım” sözlerini ekledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA