Ankara Büyükşehir Belediyesi seccade örtüsü alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ihaleyle, 2500 rulo tek kullanımlık seccade örtüsü alacak.
Ankara Büyükşehir'in yapacağı ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Malzemeler Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ambarına veya idarenin belirleyeceği yere teslim edilecek.
İhale 12 Şubat günü Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapılacak.
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