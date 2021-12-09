Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Su Ver” kampanyası kapsamında 100 bin fatura ödendi

Büyükşehir tarafından başlatılan, ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarının ödendiği “su ver” kampanyasında yaklaşık yüz bin adet fatura ödendi. Hayırsever Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği yardımda, kampanyaya destek 5 milyon liraya ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, dayanışmayla iyileşelim” diyerek duyurduğu su ver kampanyasına destek büyüyor. Binlerce Ankaralının tek yürek olduğu yardım kampanyasında ödenen fatura adedi yüz bine yaklaştı. Hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürdüğü kampanyada ödenen fatura tutarı ise 5 milyon lira civarında.

İLK FATURALARI ASKİ ÖDEDİ

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım kampanyalarıyla sık sık gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yeni bir yardım kampanyasına imza atmıştı. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün ASKİ çalışanları olarak, “Veresiye Defteri Kapatma”, “Nakit Destek Verme” gibi kampanyalarının ardından bugün itibariyle 50 mağdur abonemizin su borcunu kapatarak “su ver” kampanyasını başlatıyoruz” diyerek duyurduğu kampanyaya Mansur Yavaş’ta şu ifadelerle destek vermişti:

“İYİLİKTE BİR DAMLA OLALIM”

“Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için seferber olalım.”

5 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Kampanyaya ilgi günden güne büyürken, ödenen fatura adedi ise 100 bine yaklaştı. Sosyal yardım alan ailelerin faturalarının ödendiği kampanyaya yapılan yardım tutarı ise 5 milyon liraya yaklaştı.

“Biz Gerçek ekonomik mağduriyeti sebebiyle kimsenin suyunun kesilmesini istemiyoruz. Hukukun getirdiği zorunluluklarla işlem yapılmasını arzu etmiyoruz” diyerek vatandaşları yardım yapmaya çağıran ASKİ, altı milyon tek yürek düsturuyla hareket ettiklerini de kaydetti.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA