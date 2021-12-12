Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihi eserlerin korunması için üniversitelerle iş birliği yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında personele restorasyon, konservasyon ve kültür varlıklarının korunması konularında hem teorik hem de sahada uygulamalı eğitimler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan eserlerin gelecek nesillere aktarılması için alanında uzman kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapmayı sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan protokolle düzenlenen “Kültür Varlıkları Koruma Eğitimi Çalıştayı” kapsamında, 9-11 Aralık 2021 tarihleri arasında personele yönelik düzenlenen eğitimler tamamlandı.

BAŞKENT TARİHİ İÇİN ÜNİVERSİTELERLE EL ELE

Çalıştay sonrası 3 gün boyunca hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimlerde; restorasyon, konservasyon ve kültür varlıklarının korunması, güçlendirilmesi ile bakımlarının yapılması konuları ele alındı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Bekir Eskici, Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Doç. Dr. Ali Akın Akyol ile Dr. Murat Cura tarafından üniversitenin Gölbaşı Kampüsü’nde önce teorik dersler verildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı personeli daha sonra akademisyenlerle iyileştirme, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kızılay Güven Anıtı, Ulus Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi’nde düzenlenen pratik eğitimlere katıldı.

Başkent’te tarihi eserlerin korunması ve geleceğe güvenle aktarılması için birçok kent paydaşıyla iş birliği yaptıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Dair Başkanı Bekir Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu eğitimler yalnızca meslek içi eğitimler değil, Ankara’da yaptığımız uygulamalarda Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin tüm bilimsel destek ve katkılarını kapsayan bir protokol. Yaptığımız iş çok önemli. Kadim Ankara’nın tüm kültürel, doğal ve tarihi varlıklarına dokunuyoruz. Çok sorumluluk isteyen, ağır yükü olan bir iş. Doğal olarak bunu sadece belediyenin kendi klasik bürokrasisi ile çözmek doğru değil ve öyle bir hakkımız da yok. Bu konuda yetkinliğine inandığımız tüm yapılardan, üniversiteler dahil olmak üzere meslek odalarının hepsinden katkı almamız gerekiyor. Sayın başkanımız da bu konuyu çok önemsiyor. Dolayısıyla üniversitenin akademik bilgi ve entelektüel zenginliğiyle belediyenin pratik iş yapma gücünü bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Ankara kent ölçeğinde miras kalan tüm eserleri nitelikli bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için özellikle iş birliği yapıyoruz.”

SAHADA EĞİTİM

Akademisyenler, Ankara Kalesi, Kızılay Güven Anıtı ve Roma Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen hassas teknik çalışmaların detaylarını sahada personele anlattı.

Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları iş birliğinin önemli ve özel olduğunu vurgulayan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölümü Başkanı Bekir Eskici, şöyle konuştu:

“Ankara’nın kültürel mirasının korunması konusunda bir iş birliği protokolü imzaladık. Bunun için de mesleki eğitim kapsamında değerlendirebileceğimiz teorik dersler ve şantiye çalışmaları yaptık. Kültür varlıklarının korunması ile ilgili proje ve uygulamalarda süreçleri birlikte yöneterek karar vermek için iş birliği yapıyoruz. Teoriden uygulamaya kadar kendi deneyimlerimizi de paylaşmak istedik” derken, Prof Dr. Yaşar Selçuk Şener de düşüncelerini, “Yıllardır birçok eser üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Belediyenin bizden böyle bir şey istemesinden çok memnunuz. Bilgi, birikim ve deneyimlerimizi paylaşmaktan da çok mutlu oluyoruz. Yapılan çalışmalarda ekipler içerisinde bizler de yer alırsak elimizden gelen desteği vermeye seve seve hazırız. Korunan kültür varlıkları kentimiz için büyük bir kazanç olacak. Ankara’mıza hizmet etmekten, katkımızın olmasından dolayı çok mutluyuz” sözleriyle paylaştı.

Kızılay Güven Anıtı’nda devam eden çalışmalar hakkında personele eğitim veren Dr. Murat Cura da, “Yıpranan yerleri onararak şehrimize kazandırmaya çalışıyoruz. Uzun süredir burada bir çalışma yapılmamış, bu nedenle genel bir bakım onarım çalışması sürdürüyoruz. Kültür Varlıkları ve Onarım Bölümümüz belediyenin verdiği imkânlarla birlikte bu derslere katıldı. Bu iş birliğinin devam etmesini diliyoruz” dedi.