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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Organizasyon kayıtları başladı

Maddi durumu olmayan ve kimsesiz çocukların sünnetini ücretsiz gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 bin 19 çocuğu sünnet ettirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Organizasyon kayıtları başladı

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, başvuru tarihlerini açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar için başvuru kayıtlarını, 15 Haziran’dan itibaren almaya başlayacak.

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KIYAFETLER DE BÜYÜKŞEHİR’DEN

Toplu Sünnet Şöleni’nde bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında başvuruları alacak. Yeni kayıtların tamamlanması ile 2019 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Büyükşehir Belediyesi dağıtacak.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Başkentli çocukların erkekliğe ilk adımını atacağı sünnet şöleni için özel bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel çeşitli etkinlikler ve sürprizlere de ev sahipliği yapacak.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosuna, Çocuk Kulüplerine, Gençlik Merkezleri ile Aile Yaşam Merkezlerine istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen aileler, “(0312) 507 15 37-507 15 62” numaralı telefon ile iletişime geçebilecek. Sünnet olacak çocuğun ve velisinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıtlar kabul edilecek.
 

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