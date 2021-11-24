Ankara Büyükşehir Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumun iletişimini sağlayan fiber kablolarına büyük ölçüde zarar verdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarara uğratıldı.

TRT, dikkatsiz çalışma sonrası TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarda kesintiler yaşandığını belirtti.

Sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu'nun yeni bir hat döşeme çalışmasına başladığı öğrenildi.

TRT'nin kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı açıklama şöyle: