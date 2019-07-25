Ankara Büyükşehir Belediyesi yaya ikon çalışması yaptı

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Başkent’in cadde ve sokaklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez ikonlar çizilmeye başlandı.

“YAVAŞLA YA DA DUR, YAYAYA ÖNCELİK VER”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, örnek teşkil eden “Önce Yaya İkonları” uygulaması için 7/24 yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, trafikte yaya önceliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan ikonları boyalarla yatay ve dikey olarak zeminlere çiziyor. Özellikle trafik lambası ve sinyalize sistemi olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda başlatılan ikon uygulaması sayesinde sürücülerin yavaşlaması ve yayalara geçiş önceliği vermesi sağlanıyor. Hayati önem taşıyan ve yaya geçiş güvenliğini artıran uygulamayla yer ve zemin işaretleri ile sürücülerin uyarılması, bu noktalarda yavaşlamaları hatta durmaları yönünde alışkanlık kazanmaları amaçlanıyor.