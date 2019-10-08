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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e-imza dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bundan sonra tüm yazışmalarda ıslak imza yerine elektronik imza kullanılacak.  
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e-imza dönemi

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından daire başkanları, müdürler ve personele “e-imza” eğitimi verildi.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEN BELEDİYE

Geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi’nde kurum içi ve kurum dışı yazışmalar internet üzerinden Elektronik Belgeleme Sistemine göre yapılırken, yeni dönemde “ıslak imza” yerine “e-imza” kullanımına geçilecek.   

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında internet üzerinden yapılacak resmi yazışmalarda e-imza sistemin uygulamasına ilişkin detaylı bilgilerin anlatıldığı eğitimde, e-imzanın ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran bir elektronik belge işaretleme yöntemi olduğu belirtildi.

ŞEFFAFLIK, SÜRAT, TASARRUF VE VERİM SAĞLAYACAK 

Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Belgeleme Sistemiyle sağladığı bilgi güvenliğini, e-imzayı da ekleyerek daha da güçlendirecek.

Yeni uygulama sayesinde kağıt tasarrufu, hız ve iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Ulaş Altun, şu bilgileri verdi: 
“E-imza güvenlik kadar gizliliği, kimlik doğrulamayı, veri bütünlüğünü ve inkar edilmezliği sağlayacak. 7 Ekim’den itibaren geçeceğimiz uygulama aynı zamanda bir kurumun şeffaflığına, hesap verilebilirliğine, anlık ve geriye dönük veri oluşturmasına da katkıda bulunacak. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın işaret ettiği gibi Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’yı ‘Dijital Dönüşümün de Başkenti Yapma’ vizyonumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

PERSONEL ELEKRONİK İMZAYLA TANIŞTI 
         
Eğitim programına katılarak elektronik imza ile tanışan Merve Balta, “Islak imza yerine, elektronik imzanın hem evrak akışını hızlandıracağına hem de önemli ölçüde tasarruf sağlayacağına inanıyorum” derken, Serkan Güzel de, “E-imzaya geçiş fiziksel olarak kağıt israfını ortadan kaldıracak” sözleriyle eğitimin yararlı olduğunu vurguladı.

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