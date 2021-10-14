Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Ev Portalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversiteye okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu.

Öğrencilere evlerini kiralamak isteyen ev sahipleri ile üniversitelileri buluşturacak bir kiralık ev arama portalı hazırladıklarını sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, “Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Başkent’e üniversiteyi okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri şefkat evleri ile kiralanan yurt ve otellere yerleştiren Yavaş şimdi de kiralık ev arayan öğrencileri ev sahipleriyle buluşturacak bir kiralık ev arama portalı oluşturdu.

YAVAŞ: “BAŞKENT HEPİMİZİN YUVASI”

Yavaş, evlerini kiraya vermek isteyen vatandaşlarla öğrencileri bir araya getirecek ev arama portalı hazırladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin “https://ogrencievi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘öğrenci dostu ev kiralama portalı’nda yer alan ilanlara ulaşmak isteyen öğrenciler ile evini kiraya vermek isteyen mülk sahiplerine seslenen Yavaş, “Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan öğrenci dostu ev kiralama portalındaki ilanlara ulaşmak isteyen öğrenciler ya da mülk sahiplerinin önceden internet sitesine kayıt olması gerekiyor