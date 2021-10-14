  • BIST 1.411,750
  • Altın 529,91
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 13 °C
»

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Ev Portalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya üniversiteye okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kiralık ev arama portalı oluşturdu. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Ev Portalı

Öğrencilere evlerini kiralamak isteyen ev sahipleri ile üniversitelileri buluşturacak bir kiralık ev arama portalı hazırladıklarını sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, “Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası” dedi.

tweet-001.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Başkent’e üniversiteyi okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri şefkat evleri ile kiralanan yurt ve otellere yerleştiren Yavaş şimdi de kiralık ev arayan öğrencileri ev sahipleriyle buluşturacak bir kiralık ev arama portalı oluşturdu.

YAVAŞ: “BAŞKENT HEPİMİZİN YUVASI”

Yavaş, evlerini kiraya vermek isteyen vatandaşlarla öğrencileri bir araya getirecek ev arama portalı hazırladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin “https://ogrencievi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘öğrenci dostu ev kiralama portalı’nda yer alan ilanlara ulaşmak isteyen öğrenciler ile evini kiraya vermek isteyen mülk sahiplerine seslenen Yavaş, “Ankara'da öğrencilik bir başkadır. Gençlerimizin üniversite hayatını tüm güzellikleriyle yaşaması için çalışıyoruz. http://ogrencievi.ankara.bel.tr üzerinden evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizi doğrudan buluşturuyoruz. Başkent hepimizin yuvası” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan öğrenci dostu ev kiralama portalındaki ilanlara ulaşmak isteyen öğrenciler ya da mülk sahiplerinin önceden internet sitesine kayıt olması gerekiyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Ev Portalı15 Ekim 2021 Cuma 00:03
  • Kapı Kapı Kömür Dağıtımına Son15 Ekim 2021 Cuma 00:02
  • Yenimahalle'de 98'inci Yıl Coşkusu15 Ekim 2021 Cuma 00:01
  • Terminalin Peyzajı Tamamlandı14 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • 600 Yıllık Lezzete Coğrafi İşaret Tescil Belgesi14 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • Çocuk Gündüz Bakımevlerine Yoğun İlgi14 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Ankara Başkent Oluşu Coşkuyla Kutlandı14 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Yenimahalle İletişim Ofisiyle Sorunlara Hızlı Çözüm14 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Cenaze Hizmetlerinde 5 Milyon Kilometre Mesafe Kat Edildi14 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • 100. Yıl Anıtı Yarışması Düzenlenecek14 Ekim 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti