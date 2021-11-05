Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Organ Bağışı Kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’ kapsamında bir ilke imza atarak “Organ Bağışı Kampanyası” başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kızılay’da kurulan sağlık kabininde halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Yaşamak Güzel Yaşatmak Sonsuz” sloganıyla vatandaşları organ bağışlamaya davet ederken, Ankara Kent Konseyi (AKK) de paydaşlarla birlikte organ bağışı konusunda düzenlenen bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası”nda örnek bir uygulamaya imza attı.

Başkent’te organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bağışçı sayısını artırmak için Kızılay Metro çıkışında bulunan sağlık kabininde “Organ Bağışı Kampanyası” başlatan Büyükşehir Belediyesi, “Yaşamak Güzel Yaşatmak Sonsuz” sloganıyla organ bağışı konusunda toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

HEDEF DONÖR SAYISINI ARTIRMAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halkı organ bağışı konusunda bilinçlendirmek amacıyla Kızılay’daki sağlık kabininde 9 Kasım 2021 tarihine kadar form dolduran vatandaşların organ bağışlarını toplayacak.

Toplumda organ bağışıyla ilgili yanlış algıları yıkmaya çalıştıklarını ve hedeflerinin donör sayısının artmasını sağlamak olduğunu belirterek organ bağışı kampanyasına start veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın tabiriyle ‘Ankara’da her can değerlidir’ diyoruz ve organ bekleyen canları daha da önemsiyoruz. Onlara destek vermek amacıyla Başkent Üniversitesi ile birlikte halkımızın Kızılay’da kolayca organ bağışı yapabilecekleri bir nokta oluşturduk. Ankaralı bütün hemşehrilerimizi doku ve organ bağışına davet ediyoruz. Organ bağışının tıbben, hukuken ve dinen hiçbir sakıncası yoktur.”

Kızılay’daki sağlık kabininde tüm organlarını bağışladığını ifade eden Emre Aras isimli bir vatandaş, “Organ bağışı yaparak bir kişinin hayatını kurtarmak insanlık görevidir. İnsanlık adına, insanların umutları için organ bağışı yapmamız gerekiyor. Herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Herkesin bu konuda birbirine yardımcı olması gerekiyor. Bu projeyi başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ANKARA KENT KONSEYİNDEN ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK KONFERANSI

Ankara Kent Konseyi de ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan ve Organ Bağışı Topluluğu (KANOPE) ile İyilik İçimizde Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği iş birliğinde “Umutla Bekleyenlere Organlarınızla Hayat Verin” adlı konferansa ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Muhtarlar Daire Başkanı Ömer Yanmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Aydın Dalgıç, Ataşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Kudret Arslan, İyilik İçimizde Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği Başkanı Gülay Özdemir ve Gazi Üniversitesi KANOPE üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, organ bağışının önemine değinerek, “Organ bağışı konusunda bir güven ekosistemi oluşturmak gerekiyor. Güven ortamı oluşturabilmek için de ortaklık, birliktelik ve katılımcılık kültürü ihtiyacı içerisindeyiz. O zaman organ bağışı gibi çok önemli gördüğümüz bir konuda hiçbirimiz ‘nasılsa birisi bağışlar’ gibi söylemlerin arkasına sığınamayız” diye konuştu.

“100 BİN İNSAN ORGAN BEKLİYOR”

Organlarını bağışlayan bir kişinin 7 kişiyi hayata bağladığına dikkat çeken Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Aydın Dalgıç da, önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de 100 bine yakın insan organ ve yaşam için umut bekliyor. Hastaların bir kısmına organ nakli yapamazsak onları kaybediyoruz. Ülkemizde istatistikler günde 20 kişinin kaybedildiğini gösteriyor. 2021 yılı içerisinde 60 kişiyi kaybettik organ beklerken. Onun için organ bağışı kişilerin yaşaması için çok önemli. Ölen bir kişinin organları 7 kişiye hayat verebiliyor. Ülkemizde ‘organ bağışı yapar mısın?’ sorusuna yüzde 77 oranında ‘hayır’ cevabı veriliyor. Yaptığımız çalışmalarda organ bağışı yapılmamasının altında dini, vücut bütünlüğünün bozulması veya ticari amaçlarla organların hak etmeyen kişilere nakil yapılması gibi yersiz endişeler yatıyor. Organ bağışına karşı olan tüm argümanların tamamına yakını yanlış bilgiler. İşte tam da burada doğru bilgileri topluma yaymak için herkese görev düşüyor. Sayın Mansur Yavaş’ın nezdinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, topluma organ bağışının ve organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.”

Konferansa katılan Gazi Üniversitesi KANOPE Başkanı Beyza Doğan ise düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

“Ankara’nın çeşitli noktalarında stantlar açarak bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca organ bağışı da kabul ediyoruz. Organ bağışı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında Kanope’nin yardımlarıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara’da 1’inci oldu. O senelerde 4 bin organ bağışı yapılmış. Bunun 400’ü Kanope aracılığıyla olmuş. 10 kişiden 1’ine ulaşabilmişiz. Bu bizim çok büyük bir başarımızdır.”

İyilik İçimizde Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği Başkanı Gülay Özdemir, 2 bin 500 kişiden organ bağışı aldıklarını vurgulayarak, “Çalışmalarımıza İstanbul ve Ankara’da başladık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Kent Konseyi büyük destek verdi. Ankara Kent Konseyinin rol model olduğunu, Türkiye’nin en iyi kent konseyi olduğunu biliyoruz. Çalışmalara verilen desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Lütfen organlarınızı bağışlayın toprak olmasın diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.