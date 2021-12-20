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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Şeb-İ Arus Töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “17 Aralık Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü” nedeniyle Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlenen anma törenine ev sahipliği yaptı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Şeb-İ Arus Töreni

Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Alper Akdeniz’in yaptığı anma töreninde Abdülbaki Nasır Dede’nin Acembuselik Ayin-i Şerifi ve Sema gösterisine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ülke tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “17 Aralık Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü” nedeniyle anma töreni düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne’de gerçekleştirilen anma törenine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

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SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Sanat yönetmenliğini Doç. Dr. Alper Akdeniz’in yaptığı anma töreni, Abdülbaki Nasır Dede’nin Acembuselik Ayin-i Şerifi ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın da katıldığı anma töreninde sema gösterisini izleyenler duygu dolu anlar yaşadıklarını şu sözlerle özetlediler:
-Songül Küçük: “Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliği sayesinde duygu dolu anlar yaşadık.”

-Elif Bozar: “Kültür programlarını çok özlemişiz. Böyle programlara çok ihtiyacımız vardı.”

-Meltem İlhan: “Büyükşehir’in etkinliklerini yakından takip ediyorum. Kültür açısından ve örnek olması açısından çok yararlı buluyorum bu etkinlikleri. ‘Kapalı anahtar yoktur yanlış anahtar vardır’ der Mevlana. Ankara doğru anahtarı buldu ve bu yolu açtı. Umutluyuz, umarım tüm Türkiye bunu örnek alır.”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da hafta boyunca Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlediği anma programlarıyla Hz. Mevlana’yı vuslat yıl dönümünde andı.

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