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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yağış beklendiği uyarısında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da havanın parçalı bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor. Belediyemiz ilgili birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da ani sel baskını, su baskını, yıldırım düşmesi gibi yağışın olası olumsuzluklarına dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz."

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Ankara hava durumu 31 Mayıs 2020

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