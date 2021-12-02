Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı taksi projesini başlattı

“Akıllı Başkent Taksi Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilere ücretsiz dijital taksimetre, yolcu koltuğuna da informatik ekran montajına başlandı.

İlk etapta pilot uygulama ile gönüllü olan 100 taksici esnafının aracına dijital taksimetre ve yolcu koltuğuna ise informatik ekran montajı yapılırken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Başkent’te isteyen diğer taksilere de bu sistem monte edilecek.

Akıllı Durak Sistemi ile öncelik durak taksilerine verilirken, yolcu mobil uygulama üzerinden taksi çağırdığında ilk olarak en yakın durağın sıradaki taksisine bildirim gönderilecek. Durakta taksi olmadığı takdirde ise yolcuya en taksiye bildirim gidecek.

Zam dönemlerinde veya kaza sonrası yapılan kalibrasyon ve mühürleme işlemlerinde proje sayesinde taksici esnafı yüzde 65 daha az ücret ödeyecek. Günlük, haftalık ve aylık rapor ile cironun çok rahat hesaplanabileceği uygulamada, Çağrı Merkezi sistemi ile çoklu dil desteği de sağlanacak. Bu sayede yabancı müşteriler ile taksi şoförü arasında iletişim güçlüğü ortadan kalkacak.

Araç Takip Sistemi sayesinde araç 7/24 izlenebilecek ve sisteme geçen taksici esnafı ayrıca anlaşma yapılan benzinliklerde indirimli akaryakıt imkânından da yararlanabilecek.



SÜRÜCÜ PUANLAMASINDAN KAYIP EŞYA BUTONUNA KADAR BİRÇOK YENİ UYGULAMA

Proje kapsamında mobil uygulamayı indiren vatandaşlar, online taksi çağırma imkânına sahip olacak. Taksiyi kullanan yolcular bundan sonra hem uygulama üzerinden hem de informatik ekran sayesinde gidecekleri mesafeyi, süreyi ve ödeyecekleri ücreti görebilecek.

Talep halinde yolcular, yolculuk bittikten sonra taksi şoförüne 1’den 5’e kadar puanlama verebilecek ve sürücüye ait tüm bilgileri görebilecek. Akıllı Başkent Taksi Projesi içinde yer alan ‘Kayıp Eşya Butonu’ sayesinde de araçta unutulan eşyaların bulunması daha da kolaylaşacak.

TAKSİCİ ESNAFINDAN ÜCRETSİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Önümüzdeki süreçte alternatif ödeme imkânının da sunulacağı uygulama ile Başkentlilere daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlanması hedeflenirken projenin detaylarına “akillitaksi.ankara.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Akıllı Başkent Taksi Projesi’ne geçen taksici esnafı uygulamaya ilişkin memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hasan Ayaz: “Ankara’da 30 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Bu uygulama için başkanımıza çok teşekkür ederim. Taksimetrelerimiz aynalardaydı, yolcularımız da görmekte zorlanıyordu. Şimdi artık arka koltuktaki ekrandan yolcumuz gideceği yeri, ne kadar ücret ödeyeceğini, saatte kaç kilometre hız yapıldığını görebiliyor.”

-Tolga Öztürk: “Bizim beklediğimiz, istediğimiz bir uygulamaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bu uygulamayı ücretsiz yaptığı için teşekkür ederiz.”

-İmdat Tunçbilek: “Uygulamayı harika buldum, çok güzel. 7 binden fazla taksiciye kolaylık sağlayacak.”

- İbrahim Öztürk : “Yeni taksimetre sistemini deneyeceğiz. Bu hizmet için belediye başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Yalçın Gürbüz: “Bu uygulamayı uzun zamandır bekliyorduk, sağ olsun başkanımız en sonunda halletti. 7 bin 701 aracımız var ve bunların hepsine takıldığı zaman tüm arkadaşlarımıza ciddi anlamda kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.”

-Oğuzhan Kartalcı: “Aracımızın nerde olduğunu, ne iş yaptığını, kazancını görebileceğiz. Güzel bir uygulama.”

-Müslüm Aydoğdu: “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hiçbir zaman esnafı yalnız bırakmadı, hiçbir şeyimizi eksik etmedi ve bize yardımcı oldu.”

-Uğur Döğer: “Uygulamanın getirisi olacağını ve kazanç sağlanacağını düşüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

-Yusuf Tunçbilek: “Müşterilerimiz daha rahat yolculuk ve daha rahat ödeme yapsın diye kabul ettik. Zamanla kullanarak eksilerini, artılarını konuşabiliriz. Müşteri problem yaşadığı zaman Başkent 153 veya bu akıllı taksi uygulamasını aradığında bizim kendilerini dolaştırıp dolaştırmadığımızı, zorunlu olarak mı döndüğümüzü görebilecekler. Aracın ne kadar ciro yaptığını da aracımı başka bir şoföre verdiğimde takip edebileceğim.”

-Volkan Acı: “Belediye Başkanımız çok güzel bir uygulama başlattı, kendisine güveniyoruz. İnşallah bu sistemin faydasını göreceğiz. Pandemi döneminde de esnafa yapmış olduğu yardımlardan dolayı ayrıca çok teşekkür ederiz.”