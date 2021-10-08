Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 3,5 Milyon Ton Asfalt

2021 yılında yaklaşık 700 farklı noktada 1 milyon 900 bin ton asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar toplam 3 milyon 500 bin ton asfalt serimi çalışmasını tamamlamayı hedefliyor.

700 noktada yollar yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, yıllarca ihmal edilen yol yenileme çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemiyle devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri tarafından kentin dört bir yanında can ve mal kayıplarının önüne geçmek, sağlıklı bir trafik akışı sağlayarak güvenli ve konforlu sürüşler için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

2021 HEDEFİ: 3,5 MİLYON TON ASFALT

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yıllarca ihmal edilen veya altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgeler başta olmak üzere kent genelindeki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, 2021 yılı içinde şu ana kadar yaklaşık 700 farklı noktada 1 milyon 900 bin ton asfalt serimi yaparken, yıl sonuna kadar da 1 milyon 600 bin ton daha asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ankara ilçelerinin tamamında sürdürülen çalışmalar sonucunda 2021 yılında toplamda 3 milyon 500 bin ton asfalt serimi çalışmasının tamamlanması planlanıyor.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının yanı sıra kentin birçok noktasında köprülü kavşak ve bağlantı yolları imalatlarına da devam ediyor.

Sıkça kazaların olduğu ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Turan Güneş Bulvarı’nda 3 adet, Samsun Yolu’nda 3 adet ve Aydınlıkevler’de 1 adet olmak üzere toplam 7 adet köprülü kavşağın yapımı sürerken, Bağlıca Yolu-Çevre Yolu bağlantısında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1,5 milyon nüfusun yaşadığı Etimesgut ve Sincan ilçelerine ulaşımı doğrudan ilgilendiren İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi için yapılan çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.