Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı hizmetleri devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te kağıt toplayıcılarının yemek ihtiyaçlarını belediyenin karşılayacağını duyurmasının ardından toplayıcılar, “Aç, susuz kalmadık” diyerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi dikkat çekici kararlar almaya devam ediyor. Hijyen nedeniyle kağıt toplayıcılığına ara verilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kağıt toplayıcıların günlük yemek ihtiyaçlarını belediyenin karşılayacağını açıkladı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu karar büyük destek görürken, sosyal medyada gündem olu. Öte yandan sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ve kartlı sayaçlarına su yüklemeleri adreslerinde yapılacak, alışverişleri anlaşmalı kuryelerle Büyükşehir tarafından evlerine gönderilecek.

MARKET ZİNCİRLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Market zincirleri ile görüşerek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Yavaş,”İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için market zincirleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında bunların hepsini, konumları, adres bilgileri şube ve iletişim bilgileri ile yayınlayacağız. İstediklerini kolayca temin edebileceksiniz. Yine kurye firmaları ile görüşmelerimiz var. Belediye olarak biz de size ihtiyaçlarınızda yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyemizin yine evde hizmet alanları ile ilgili yaptığımız uygulama aynen devam etmektedir” diye konuştu.

20 BİN AİLEYE YEMEK

Açlık sınırı altında yaşayan vatandaşlara sıcak yemek verdiklerini belirten Başkan Yavaş,”Bir de açlık sınırı altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynı şekilde devam etmektedir. İnşallah bu kötü günleri sizler hiçbir hasar görmeden atlatacaksınız. Hep birlikte el ele vereceğiz” ifadelerine yer verdi.



12.00-17.00 SAATLERİ ARASI HİZMET VERECEK

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz verilecek kurye hizmet ile ilgili şu bilgileri verdi:

“İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz. Talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşen bir görev var. 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar onların marketlerden sipariş ettikleri gıda ve temel ihtiyaçlarını 12.00-17.00 saatleri arasında adreslerine götüreceğiz.”





HİJYEN İÇİN YASAKLANDI, YEMEKLERİNİ BİZ VERECEĞİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise, hijyen için kağıt toplanmasını yasakladıklarını belirterek,”Kağıt toplayıcıları hem bireysel olarak en büyük risk grubunu oluşturuyor hem de virüsün taşınması ve yayılması konusunda ciddi tehlike oluşturuyor. Bu nedenle kağıt toplayıcılığını yasakladık. Kağıt toplayıcılarının beslenmelerini belediye olarak üzerimize aldık. Her gün sabah ve akşam aileleriyle birlikte iaşelerini karşılayacak sistemi oluşturduk. Toplam 5 ayrı bölgede yaşayan bin 200 kişiye aileleriyle birlikte yemek dağıtacağız” dedi.

BELEDİYE BİZE YİYECEK GETİRİYOR

Belediyenin yemek yardımından faydalanan kağıt toplayıcısı Abdülkadir Aşık, “Virüs nedeniyle artık kağıt toplamaya çıkmıyoruz. Ailece mağdur durumdayız ama belediye bizi de düşündü ve bizi aç susuz bırakmadı. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Diğer bir kağıt toplayıcısı Ceylan Avcı ise, “Biz artık hurda ve kağıt toplamıyoruz. Belediye bize yiyecek getiriyor ve bu bölgeye düzenli ilaçlama yapıyor” sözleriyle teşekkür etti.

KARTLI SUYA ADRESTE YÜKLEME

Sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinde bulunan kartlı su sayaçlarına dünden itibaren adreslerinden yükleme başladı. Normalde kart makinelerine ya da bankolara gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık bununla uğraşmayacak. Vatandaşlar Başkent 153 ya da (0312) 616 10 00 numaralı telefonu arayarak bu hizmete ulaşacak.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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