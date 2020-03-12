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Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsten korunma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik il genelinde çalışmaların devam ettiği, belediye yerleşkelerinde de gerekli hijyen çalışmalarının yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada alınan önlemler şöyle sıralandı: 

Salgın hastalıklara karşı alınacak tedbir ve önlemler hususunda koordinasyonu sağlamak üzere bir komisyon kuruldu.

Halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma ulaşım araçları başta olmak üzere belediyeye bağlı iştiraklerin toplu hizmet alanlarında başlatılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak sürdürülecek.

Ankara halkının salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs riskine karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmesi ve bu hastalıklar hakkında doğru bilgilendirilmesi için broşür (el broşürü ve çift kıvrımlı broşür) dağıtılırken, pano, raket pano ve afiş çalışmaları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığının bilgilendirme metinleri toplu taşıma araçlarında bulunan ekranlarda yayınlanmaya başlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile alınması gereken tedbirler konusunda gerekli girişimlerde bulunuldu.

Ankara halkını koronavirüsü ve salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla belediye tarafından düzenlenen kültür sanat faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

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