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Ankara Büyükşehir Belediyesi “Toplu Sünnet Şöleni” düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği şölende, bu yıl 2 bin 19 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi “Toplu Sünnet Şöleni” düzenliyor

HEM SÜNNET HEM EĞLENCE

Büyükşehir Belediyesi'nin, ailelere destek olmak amacıyla düzenlediği sünnet şöleni, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda 31 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent’te yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar için düzenlediği şölende, çocuklar Hacivat ve Karagöz ile Mehteran Takımı gösterileri ve Kent Orkestrası'nın konserleriyle doyasıya eğlenme imkanı bulacak.

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KIYAFETLER DE BÜYÜKŞEHİR’DEN

Bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimlere sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 19 çocuğun sünnet kıyafetlerini de ücretsiz dağıtacak.

Ekonomik durumu olmayan Başkentli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği toplu sünnet şöleni için Büyükşehir Belediye binasında bulunan Sosyal Hizmetler Bankosuna başvurular devam ediyor.

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