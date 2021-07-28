Ankara Büyükşehir Eşref Akıncı katlı kavşak işi için ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eşref Akıncı adlı bir katlı kavşak yaptırıyor.
Eşref Akıncı katlı kavşak yapım işi için ihale çıkıldı.
İlanda ihale içeriğiyle ilgili "1 adet katlı kavşak yapım işi imalat işleri anahtar teslimi götürü bedel ve altyapı imalatlarının 20 adet poz birim fiyat teklifi kapsamaktadır" bilgisi yer alıyor.
İhale şartnamesinde işin 120 gün içinde teslim edilmesi maddesi bulunuyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.08.2021
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