Ankara Büyükşehir Eşref Akıncı katlı kavşak işi için ihaleye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eşref Akıncı adlı bir katlı kavşak yaptırıyor. Eşref Akıncı katlı kavşak yapım işi için ihale çıkıldı. İhale şartnamesinde işin 120 gün içinde teslim edilmesi maddesi yer alıyor. İşte diğer detaylar: