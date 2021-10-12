Ankara Büyükşehir, Haymana’ya aile yaşam merkezi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Haymana’ya aile yaşam merkezi yaptırıyor.
Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi Binası yapım işi için ihaleye çıktı.
İhale ilanında yapılacak iş “Betonarme yapı, Bodrum+Zemin+3 Kat (inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri)” olarak ifade edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.11.2021
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.