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Ankara Büyükşehir ile AB ortak projelere imza atacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir ile AB ortak projelere imza atacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo ile Ulaştırma Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara’nın da yer aldığı görüşmede hibe ve kredi desteği gündeme gelirken, ortak projeler masaya yatırıldı.

DAHA GÜZEL BİR BAŞKENT İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede Başkan Yavaş, Akıllı Kentler Projesi kapsamında Havaalanı Metrosu, Bisiklet Yolları Projesi ile Avrupa Hareketlilik Haftası aktiviteleri için Avrupa Birliği ile iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği Büyükelçisi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de daha çevreci bir Başkent için bu projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli kentlerinde eş zamanlı kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle bu yıl Bahçelievler 7. Cadde’de yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

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BAŞKAN YAVAŞ’TAN BİRLİK MESAJ

 Ankara’da yapımına başlanacak Bisiklet Yolu başta olmak üzere Havaalanı Metrosu ve Avrupa Hareketlilik Projesini önemsediklerini belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:
“Özellikle Avrupa Hareketlilik Haftası bağlamında Ankara’da yapacağımız bisiklet yoluna ilişkin projemizi görüştük. Biz de Bahçelievler 7. Cadde’de 22 Eylül’de trafiği 1 günlüğüne kapatarak, Dünya Hareketlilik gününe katılacağız. Biz de bütün Dünyayla bu hareketi paylaşıyoruz. Ayrıca Havaalanı Metrosu konusunda da iş birliği nasıl yapabileceğimizi konuştuk, inşallah işbirliğimiz devam edecek.” 

BÜYÜKELÇİDEN BAŞKAN YAVAŞ’A DAVET

Bu yıl ki hareketlilik haftasının ana temasının “Güvenli Yürüme ve Güvenli Bisiklet sürme” olacağını ifade eden AB Büyükelçisi Berger, “Sloganımız ‘Gel Bizimle Yürü’ olacak. Bu nedenle Eylül ayında sizinle birlikte yürümeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek, Başkan Yavaş’ı etkinliğe davet etti. 
 

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