  • BIST 1.556
  • Altın 414,688
  • Dolar 7,5062
  • Euro 8,9766
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -3 °C
»

Ankara Büyükşehir tel örgü işi yaptıracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ihale ile 7 kalem tel örgü ve panel çit işi yaptıracak.
Ankara Büyükşehir tel örgü işi yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, ihale ile 7 kalem tel örgü ve panel çit işi yaptıracak.

Tel Örgü ve Panel Çit Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN

tel-ic.jpg

 

Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİB sözlü sınavla sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı10 Mart 2021 Çarşamba 08:51
  • Ankara Ziraat Fakültesi 5 ton krema satın alacak10 Mart 2021 Çarşamba 08:40
  • Mamak Belediyesi oto elektrik malzemesi satın alacak10 Mart 2021 Çarşamba 08:27
  • Hacettepe Üniversitesi ilaç satın alacak09 Mart 2021 Salı 08:20
  • Yüksek İhtisas Üniversitesi anatomi maket malzemesi alacak09 Mart 2021 Salı 08:15
  • Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü GPS cihazı satın alacak09 Mart 2021 Salı 08:08
  • Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı alım ilanı: Alım kurayla yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 11:19
  • 1. Ordu Komutanlığı elektrik satın alacak08 Mart 2021 Pazartesi 11:02
  • Tübitak memur alımı yapacak: Personel alım ilanı yayımlandı08 Mart 2021 Pazartesi 10:47
  • Diyanet eser basım hizmeti alacak07 Mart 2021 Pazar 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti