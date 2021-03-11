Ankara Büyükşehir tel örgü işi yaptıracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ihale ile 7 kalem tel örgü ve panel çit işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, ihale ile 7 kalem tel örgü ve panel çit işi yaptıracak.

Tel Örgü ve Panel Çit Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.04.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com

