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Ankara Büyükşehir test ve ölçüm ekipmanı alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ihale ile periyodik test ve ölçüm ekipmanı satın alacak. İhale tarihi 05.10.2021.
Ankara Büyükşehir test ve ölçüm ekipmanı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ihale ile periyodik test ve ölçüm ekipmanı satın alacak. 

İhale ve teklif açma tarihi 05.10.2021. 

Malzemeler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü 1011 lokasyonuna teslim edilecek. Malzemelerin her türlü nakliye gideri yükleniciye ait olacak,  doğabilecek her türlü kaza ve maddi hasardan yüklenici sorumlu tutulacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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