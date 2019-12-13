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Ankara Büyükşehir'de Gökçek dönemiyle ilgili masöz tartışması

Melih Gökçek’in belediyede kadrolu masözü konutunda çalıştırdığı iddia edildi. Gökçek iddiayı Twitter’dan fotoğrafla yalanladı.
Ankara Büyükşehir'de Gökçek dönemiyle ilgili masöz tartışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Anket AŞ üzerinden işe alınan Moldova uyruklu Ana Antanova isimli masözün, Melih Gökçek döneminde 5 yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldığı iddia edildi. İddiaya göre olay, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin müfettişlere şirkette yaptırdıkları incelemeyle anlaşıldı.

Masözün Gökçek’in istifasından önce başkanlık konutundan tekrar şirkete gönderildiği tespit edildi. 25 Kasım 2019’da Anket AŞ’deki müfettişlerin tuttukları tutanakta; Moldova uyruklu Ana Antanova isimli personelin (Manuel Terapist-Masöz) 13 Eylül 2012’de Anket AŞ bünyesinde SGK ile işe girişinin yapıldığı, ancak şirket bünyesinde çalışmadan şifahi olarak başkanlık konutunda çalıştığı bilgisine yer verildi.

Hürriyet'in haberine göre, 2017 Eylül ayında ise şifahen görevlendirildiği başkanlık konutundan ayrılarak Anket AŞ’de fiili olarak göreve başlatıldığı, 15 Şubat 2018 tarihinde ise tüm kanuni haklarının ödenerek iş akdinin feshedildiği belirtildi. Anket AŞ’ye bağlı olarak çalışan Antanova’nın 3 bin 813 TL maaş aldığı, Mustafa Tuna döneminde işten çıkarılırken de 35 bin TL tazminat ödendiği öğrenildi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre sosyal medyada da çok konuşulan olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi detaylı inceleme yapacak. 

GÖKÇEK: MASÖZ DEĞİL TERCÜMAN

MELİH Gökçek, iddialarla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün (dün) medyaya bir haber düştü. Moldovalı Anket AŞ’de çalışan tercüman bir kadına diplomasında ‘Öğretmen manuel terapist’ yazdığı için ‘Masör Gökçek’in evinde çalışıp, Anket AŞ’den maaş aldı’ diye uydurma bir haber yaptırdılar. Akıllarınca söylediklerine insanları inandırmak için, ta şubat 2018’de işten atılan bu kadın hakkında Anket AŞ 25 Kasım 2019 tarihli düzmece tutanak tutup,suçlama yaptı. Madem çalışmadı niye anlaşarak parasını verdiniz. Sözleşme Şubat 2018’de feshedilirken, o tarihte Gökçek yoktu. Benim parasını belediyeden verip yanımda bir masör çalıştırmam haysiyetsizliktir. Bunu söyleyip ispat etmeyenlerde haysiyetsizin en önde gidenleridir. İddianızı kadın atıldıktan 1.5 sene sonra tutulan zabıtla mı ispat edeceksiniz? Göreve geleli 9 ay oldu. Olayı yeni mi gördünüz? Bu iftirayı atan kişi Anket Genel Müdürü Selçuk Çoşkun. Selçuk Coşkun kim? Yurtdışına kaçan bir FETÖ’cünün işlerini takip eden kişi. 68 yaşında namusuyla çalışan, iki torun sahibi ve Türkiye’ye geldikten sonra Müslüman olan biri hakkında ahlaksızca yakıştırma yapmak ancak, ahlaksızlığı kendine meslek edinmiş iftiracılara yakışır. Twitter’da ve medyada ahlaksızca yorum yapan herkesle mahkemede hesaplaşacağız.”

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