Ankara Büyükşehir'den 10 Kasım'da mevlit

Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okuttu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle tüm şehitler için Hacı Bayram Camiinde mevlit okutuldu.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Koç ile çok sayıda kişi katıldı.

Mevlit çıkışı vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cami girişinde konuşan Başkan Yavaş, "Bu ülkeyi bize vatan yapanlara minnettarız onlar için, emeği geçen herkes için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit düşenler için mevlit okutuyoruz. İnşallah insanlarımızın birliğine, beraberliğine vesile olacak. Allah kabul etsin" dedi.