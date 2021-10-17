Ankara Büyükşehir'den İyilik Hasadı

Çubuk’ta bir hayırsever 7 dönümlük arazisindeki meyve ağaçlarında yetişen meyveleri Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışladı. “İyilik hasadı” adıyla toplanan meyveler, Ankara’ya üniversiteyi okumaya gelen ve geçici yurtlarda kalan öğrencilere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İyilik bulaşıcıdır” sözleriyle Başkent’te toplumsal dayanışma kültürünü yeniden canlandırdı.

Ağaç dikiminden ev arayan üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümüne kadar birçok konuda hayırseverlere çağrıda bulunan Yavaş’ın ‘iyilik hareketi’ karşılık buluyor. Mehmet Yaşar Hacıoğlu adlı bir hayırsever, Büyükşehir Belediyesine meyve bahçesinde yetiştirdiği meyveleri bağışladı. ATA Tohum Derneği gönüllüleri, Büyükşehir ekipleri ile birlikte “iyilik hasadı” adı verdikleri etkinlikle bu meyveleri topladı.

HAYIRSEVERLERDEN TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA DESTEK

Ankara’ya üniversiteyi okumaya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri şefkat evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren, ev sahipleri ile öğrenciler arasında kiralık ev portalı oluşturan Yavaş, bir yandan da hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarını öğrencilerle buluşturuyor.

Hacıoğlu, Çubuk Güldarpı Mahallesi’nde yer alan 7 dönümlük arazisinde yetiştirdiği elma ve armutları, Ankara’ya okumak için gelen öğrencilere ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Sosyal adalet konusunda herkese daha adil davrandığına inandığı için arazisinin kapılarını Büyükşehir Belediyesine açtığını belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu vatan hepimizin. İmkanı olan herkes, gücü oranında ülkeye geri vermek zorunda. Bizden öncekiler bize verdi. Onlar bizim için kefensiz yatıyorlar. Biz de onların çocuklarına yapabildiğimiz kadar vermek zorundayız. Vatandaş olarak ben buna inanıyorum. Herkesin bu toplumsal dayanışmaya katılması gerekir. Aç insanın olmaması lazım.”

BAŞKENTLİ GENÇLER TOPRAKLA BULUŞTU

Kırsal kalkınmaya destek olabilecek üniversite öğrencilerinin, modern ve bilimsel metotlar kullanarak tarımla uğraşmalarını teşvik ettiklerini vurgulayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de, “iyilik hasadı”na katıldı.

Ankara’daki 17 üniversiteden gönüllü öğrencilerin oluşturduğu ATA Tohum Derneği üyeleriyle meyve topladıklarını belirten Tüzün, “Tarım gönüllüsü arkadaşlarımızla hayırsever vatandaşlarımızın arazilerinde meyve topluyoruz. Başkent’te tarımsal faaliyetleri gençlerle buluşturmayı da amaçlıyoruz. Bu topladığımız meyveleri Ankara’ya üniversite okumaya gelen öğrencileri konuk ettiğimiz misafirhanelerde dağıtacağız. ‘Ankara’ya hoş geldiniz’ diyerek üniversite öğrencilerinden üniversite öğrencilerine bu meyveleri bir hediye olarak göndereceğiz” dedi.

ORTAK PAYDA: ANKARA

Sosyal dayanışma kültürünün gelişmesi için meyve toplama sürecinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine destek veren gönüllü gençler ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Kerem Korkmaz (ATA Tohum Derneği Başkanı): “Biz bu anlamlı etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine geldik. Bütün lojistik desteği Büyükşehir Belediyesi sağladı. Burada üniversiteli arkadaşlarla ağaçlardaki meyveleri, Ankara’ya okumaya gelen ve ortak paydada buluştuğumuz arkadaşlarımıza ulaştırmak için topladık.”

-Mina Özkan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi): “Ankara’daki tarım gönüllüsü arkadaşlarımızla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Bir iyilik hasadı yaptık. Toprağa dokunan, yeşili seven insanlarla böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Mansur başkanımıza ve Ankara Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”

-Gizemnur Erdoğan (Hacı Bayram Veli Üniversitesi): “Mansur başkanımızın öncülüğünde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile beraber Ankara’da bir ‘iyilik hasadı’ başlattık. Hayırsever vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine bahçelerini bağışlıyorlar. Biz de Ankara’nın gönüllü gençleri olarak bu bahçelere gelip ürünlerini toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu bizim için gurur verici. Hem sosyal yardımlaşmayı barındırıyor hem de gençlere sosyal girişim olanağı sağlıyor. İzmir, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya’ya da sesleniyoruz. Sesimize kulak verin, sizler de iyilik hasadını başlatın. Hepimiz iyilik hasadında Türkiye’de buluşalım.”

-Mustafa Kemal Kuzu (Gazi Üniversitesi): “Ankara’ya 3 hafta önce İzmir’den geldim. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği Gölbaşı’ndaki yurtta kalıyorum. Bugün ATA Tohum Derneği’nin sayesinde bu etkinliğe katıldım. Burada toplanan meyvelerin benim gibi yurtlarda kalan arkadaşlarıma gideceğini duyduğum için çok sevindim. Bunun için de gelmek istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”