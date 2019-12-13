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Ankara Büyükşehir'den kimsesizlere şefkat eli

Yatandaşlardan ‘Alo 153 Mavi Masa’ya gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Ulus Barınma Evi’nde 365 gün 24 saat hizmet veriyor.
Ankara Büyükşehir'den kimsesizlere şefkat eli

Ulus Barınma Evi, 365 gün 24 saat kalacak yeri olmayan vatandaşların barınma, yemek, yıkanma ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde iki öğün yemek verilen Barınma Evi’nde; televizyon salonu ve yatak odalarının dışında 24 saat sıcak su imkanı da var. 

URFA’DAN ANKARA’YA

Urfa Siverek’ten gelerek barınma evine sığınan 51 yaşındaki Kemal Behzat, bu zor günlerde kendisine destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

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Barınma Evi’nin misafirlerinden Gürel Çinel de Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlandığını belirterek, “Bu soğuk günlerde bana kucak açan belediyeye, yetkililere ve Başkan Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.

Vatandaşlardan ALO 153 Mavi Masa’ya gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, sokakta kalan vatandaşları araçlarla gidip alarak Ulus Barınma Evi’ne getiriyor. Barınma Evi’nden faydalanmak isteyen evsiz vatandaşlar kendileri de başvuru yapabiliyor. 

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