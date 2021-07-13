Ankara Büyükşehir’den kiralık iş yeri ve dükkanların listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda dükkan ve iş yeri ihale ile kiraya verilecek. Büyükşehir’den kiralık iş yeri ve dükkanların listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda dükkan ve iş yeri ihale ile kiraya verilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.07.2021

İhale ile kiraya verilecek olan iş yerleri arasında çok sayıda mısır tezgahı yeri ile Zafer ve Yenişehir çarşılarında bulunan dükkanlar da yer alıyor.

İlanın detayları ve kiraya verilecek iş yerlerinin listesi için TIKLAYIN.

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