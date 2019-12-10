Ankara Büyükşehir'den muhtarlara çuval çuval tuz

Ankara’da bu yıl ilk kez uygulanan muhtarlara tuz dağıtımı yoğun talep görüyor. ABB’den 25 kilogramlık tuz çuvallarını teslim alan muhtarlar, bunları apartmanlara, sitelere, okul ve camilere dağıtıyor.

Başkent’te soğuk hava günden güne etkili olurken buzlanma tehlikesine karşı bu yıl ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından muhtarlara tuz dağıtımı yapılıyor. Muhtarlar da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kendilerine imzayla teslim edilen ortalama 25 kiloluk tuz dolu çuvalları, talepte bulunan apartman, site yönetimi, okul ve camilere imza karşılığında dağıtıyor. Site yönetimleri, okullar ve camiler tuzları buzlanmanın yaşandığı noktalarda kullanabiliyor.

3 BİNDEN FAZLA ÇUVAL DAĞITILDI

“Muhtarlarımızla birlikte tuzlama çalışmalarını imece usulü yapmak istiyoruz” diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 4 Aralık’ta başlayan uygulama, yoğun talep görüyor. ABB bugüne kadar 25 ilçedeki 200 muhtarlığa 3 bin 100 çuval tuz dağıttı. Yetkililer tuz dağıtımının devam ettiğini de kaydetti. ABB muhtarları kısa mesajla bilgilendirirken, muhtarlar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın “0312 507 43 40-0312 507 43 41” numaralı telefonları ile 153 ALO Mavi Masa’yı arayarak tuz talebinde bulunabiliyor.

İMZA İLE ALIP İMZA İLE VERİYORUZ

Hürriyet'in haberine göre, Yenimahalle’nin Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç, Barış Mahallesi muhtarı Sevim Özdemir, Güzelyaka Mahallesi muhtarı Ali Kalender ve Anadolu Mahallesi muhtarı Yüksel Şen tuz dağıtımı uygulamasından memnun olduklarını kaydetti. Muhtarlar adına konuşan Bahadır Koç şunları söyledi: “Önceki yıllarda en büyük sıkıntı don olaylarında okulların, camilerin ve sitelerin önleriydi. Herkes kendi imkânlarıyla çözmeye çalışıyordu. Artık ABB’nin dağıtmasıyla onlara ulaştırıyoruz. İlgililere mesaj atıyoruz veya telefonla arıyoruz. Onlar istedikleri rakamı söylüyorlar biz de ABB’ye iletiyoruz. İmza ile alıp imza karşılığında veriyoruz.” Serhat Mahallesi’ndeki Aysav Sitesi’nin yöneticisi Bekir Arslanbaş da “Uygulama iyi oldu. Daha önce paramızla alıyorduk şimdi belediyemiz veriyor. Kapıcımız aracılığıyla kışın sitenin içine ve önüne kullanacağız” dedi.