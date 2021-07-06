Ankara Büyükşehir'in Bülteni’nden kadınlara güzellik dersi: O algıyı yıkın

Büyükşehir Bülteni’nde, “güzellik dayatması” altında tüketim nesnesine dönüştüğü belirtilen kadınlara “Size empoze edilen güzellik algısını yıkın” çağrısı yapılarak, şu tavsiyelerde bulunuldu: "Çok ‘güzel’ olmak zorunda değilsiniz..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin Kadın ve Çocuk Bülteni ’nin son sayısında, kadınlara yönelik “ güzellik dayatması ”na karşı dikkat çeken tavsiyelerde bulunuldu.

Kadın Çalışmaları Uzmanı Şenay Yılmaz imzalı makalede, “güzellik dayatması” altında tüketim nesnesine dönüştüğü-dönüştürüldüğü belirtilen kadınlara “Size empoze edilen güzellik algısını yıkın” çağrısı yapıldı.

GÜZELLİK DIŞ GÖRÜNÜŞTEN İBARET DEĞİL

Makalede, günümüzün önde gelen kadın sorunlarından olan “güzellik dayatması” şöyle değerlendirildi:

“Çok uzun zamandır, medyadan, TV’lerden, dergilerden, gazetelerden aynı tip bir kadın güzellik algısı pompalanıyor. Zayıf, ince belli, uzun boyunlu, uzun boylu, elmacık kemikleri fırlak tıpatıp aynı kadınlar. Kıyafetler, iç çamaşırları, mayolar vs. hep bu kadınlar üzerinden tanıtılıyor. Peki ama neden? Çünkü seçilmiş kadın bedeni tüketim nesnesi olarak kullanılmaktadır. Bu da günümüzde güzellik idealini sadece dış görünüşle ilintili, tüketim arzusunu artıran, kadınları kendi bedenleriyle takıntılı bir ilişki kurmasına yol açabilen bir kadın sorunu olarak karşımıza çıkarmaktadır.”

ÇOK GÜZEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Kadın Çalışmaları Uzmanı Şenay Yılmaz, “Şimdi kadın olarak bu algıyı nasıl yıkabileceğimize ya da üretilmesine engel olmayacağımıza bakalım” sunumu altında, kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

“1-Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, siz çok güzel olmak zorunda değilsiniz, hayatta çok daha kıymetli özellikleriniz olduğunu sakın unutmayın, size empoze edilen güzellik algısını yerle bir edin.

Ve hemen bugün, şu anda kendinizi olduğunuz gibi sevmeye başlayın.

BEDEN OLUMLAMA YAPIN

2-Beden olumlama yapın. Yani; beden olumlama hareketi, “sevilebilir, güzel, değerli” olmak için insanların göz zevkine uygun görünme zorunluluğunun olmadığını; kimsenin göz zevkini memnun etme görevinin olmadığını, senin de görüntüden daha fazlası olan bir insan olduğunu hatırlatan muazzam bir akım. Siz de bu akımın bir parçası olun.

BEDENLERİNİZDEN ASLA UTANMAYIN

3-Bedenlerimizden utanmamayı, güzelliğin ‘zayıflıkta’ değil sağlıkta ve mutlulukta olduğunu, kendimize değer biçmenin de kimsenin üzerine vazife olmadığını yeniden yeniden hatırlayın.

BİRBİRİNİZE GÜZELLİK DAYATMASI YAPMAYIN

4-Önce birbirimizi yargılamayı bırakacağız, güzel olmamız gerektiğine ve güzelliğin nasıl olması gerektiğine dair dayatmaları bir kenara bırakacağız, birbirinize güzellik dayatması yapmayın.

5-Sağlığımızı ve mutluluğumuzu, başkalarının fikirlerinin önüne koyun.”

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